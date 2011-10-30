سرمایه گذاران صنایع پایین دستی پتروشیمی به قزوین بیایند

روح الله عباسپور در حاشیه مراسم کلنگ زنی معدن شن وماسه مولاعلی(ع) آراسنج بویین زهرا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در سفر دوم رئیس جمهور مصوب شد مجتمع پتروشیمی در استان احداث شود که بدلیل برخی مشکلات از جمله کمبود منابع آبی و نبود سرمایه گذار این طرح با تاخیر مواجه شده است.

وی افزود: ورود صنعت پتروشیمی می تواند بخش زیادی از مشکل بیکاری منطقه را حل کند و به رونق اقتصادی استان و شهرستان بویین زهرا نیز کمک کند.

عباسپور یادآورشد: با توجه به وضعیت منطقه و منابع زیربنایی به نظر می رسد احداث صنایع پایین دستی پتروشیمی در استان قزوین بویژه منطقه بویین زهرا مناسب تر و از نظر زمانی سریعتر باشد لذا از حضور سرمایه گذار در این بخش بشدت حمایت کرده و آماده ایم زمینه این کار را تسهیل و تسریع کنیم.

این نماینده مجلس بیان کرد: تنها راه رفع محرومیت از مناطقی چون بویین زهرا توسعه صنعت و کشاورزی است و خوشبختانه در سالهای اخیر واحدهای بزرگی وارد منطقه شده اند که امدیدوار کننده است.

زیرساخت صنعتی در بویین زهرا فراهم است

عباسپور از آماده شدن زیرساخت ها برای استقرار واحدهای صنعتی در منطقه خبرداد و گفت: پنج شهرک صنعتی در شهرستان بویین زهرا ساخته خواهد شد که یک مورد در حال اجراست و شهرک های صنعتی مروارید با یک هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری، حکیمیه با 700 هکتار وسعت، شال با 100 هکتار و هفت الماس با 500 هکتار در آستانه عملیات اجرایی و احداث است.

وی بیان کرد: با راه اندازی شهرکهای صنعتی میزان بیکاری شهرستان بویین زهرا به نحو قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

نماینده مردم بویین زهرا در مجلس احداث کارخانه آلومینیوم پویا را از طرحهای بزرگ و اقتصادی استان ذکر کرد و گفت: این طرح بزرگ در صورت اجرا با تولید 600 هزار تن شمش آلومینیوم در فاز اول و یک میلیون و 600 هزار تن در چشم انداز پنج ساله قادر خواهد بود برای 10 هزار نفر شغل ایجاد کند.

این نماینده تصریح کرد: سرمایه گذاری بیش از سه هزار میلیارد تومانی این طرح بزرگ تولیدی که توجیه کامل اقتصادی دارد موجب تحول منطقه خواهد شد.

وی گفت: با پیگیری و حمایت مسئولان ارشد استان و نمایندگان مجلس امیدواریم این طرح به مرحله اجرا درآید.

