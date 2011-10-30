درختان بلوط ایلام تشنه آب باران/ بارش پاییزی درختان را خوشحال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از گونه های غالب درخت در استان ایلام بلوط است و این گونه درختی 90 درصد از 600 هزار هکتار جنگل استان را تشکیل می دهد.

در سالهای اخیر به خصوص فصول تابستان به دلیل خشکسالی و گرد و غبار، زیانهای زیادی به درختان بلوط استان وارد شده و هم اکنون درختان تشنه باران الهی هستند.

درخت بلوط جلوه ای زیبا به ایلام بخشیده به طوری که در اکثر مناطق استان ایلام در کوهستانهای استان این گونه به وفور یافت می شود ولی باید در جهت حفظ این گونه تلاش کرد.

ایلام با داشتن جنگلهای متعدد بلوط بخش مهمی از زاگرس را تشکیل می دهد و نقش مهمتری در اکوسیستم آب و هوا دارد زیرا در سالهای گدشته با جذب میلیون ها تن گرد و غبار، ناجی انسانها شده اند و البته خود رنجور.

درختان بلوط متعددی در ایلام به واسطه این گرد و غبار و خشکسالی از بین رفته اند و یا از بین می روند.

با نگاهی به شاخ و برگ درختان بلوط در ایلام به راحتی می توان ذرات معلق گرد و غبار را مشاهده کرد هرچند در این بین شاخ و برگهای فروانی زیر گرد و غبار شانه خم کرده اند.

بلوط در ایلام از جایگاه بالایی برخوردار است و یک نوع نماد از استان ایلام و باید برای جلوگیری تخریب بیشتر این گونه کهن تلاش کرد.

متاسفانه نشانه های از بین رفتن درختان بلوط به وسیله انسانها در طبیعت استان نیز به وفور یافت می شود و انسانها خود عاملی برای از بین بردن این درختان شده اند.

میوه بلوط نیز در استان کاربردهای متنوعی در بخشهای مختلف دارد و مردم نیز از آن استفاده می کنند ولی از چوب درخت بلوط استفاده ای نادرست می شود که چیزی جز ضربه زدن به طبیعی ایلام نیست.

ایلام به واسطه همین جنگلهای بلوط خواستگاه بسیاری از حیات وحش شده و در حال حاضر 32 گونه پستاندار در حیات وحش استان زندگی می کنند.

علاوه بر این جنگلهای ایلام خواستگاه بسیاری از انسانها برای تفرج و گردش هستند که باید از این همه نعت الهی مراقبت کرد.

درختان بلوط ایلام نه با اراده انسانها بلکه با اراده خداوند به طور خارق العاده ای در یک منطقه جمع شده اند و صحنه های زیبا و دلنشینی را به وجود آورده اند و هر ساله تعدادی از مردم دیگر نقاط کشور به تفرجگاه های طبیعی استان ایلام سفر می کنند ولی امسال به دلیل گرد و غبار و خاکی بودن درختان بلوط کمتر کسی به استان سفر کرد.

طی روزهای گذشته بارشهای پاییزی استان ایلام را فراگرفت تا کمی از گرد و غبار ناشی از خشکسالی تابستان را شستشو دهد ولی این برای درختان کافی نیست چراکه اثر خشکسالی و گرد و غبار همچنان در درختان وجود دارد اما با استمرار بارش باران می توان شاهد استوار ماندن درختان بلوط استان شد و از بین رفتن آنها جلوگیری کرد هرچند انسانها نیز باید از استفاده نادرست شاخ و برگ این درختان دست بردارند.

خشک شدن درختان بلوط در سالهای گذشته نشات گرفته از گرد و غبار، خشکسالی بوده است که امید است با کنترل وضعیت گرد و غبار در کشور و برنامه ریزی بلندمدت و کارشناسی برای جلوگیری از بروز آثار خشکسالی از شدت این تخریب کاست.