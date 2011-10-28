به گزارش خبرگزاری مهر، در این حرکت نمادین که بعد از ظهر جمعه برگزار شد، خودروها از گلزار علی بن جعفر(ع) به سمت میدان 72 تن، مسیر شهید کلهری، میدان پلیس، بلوار شهید محلاتی، بلوار 15خرداد ، بوستان شهید بنیادی، میدان آزادگان و میدان 72 تن را پشت سر گذاشته و وارد مجتمع فرهنگی ورزشی جانبازان استان شدند.
مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران قم در حاشیه این مراسم گفت: این مراسم با حضور130خودرو فرزندان معزز شهدا و جانبازان سرافراز استان قم برگزار شد.
محمد کاظم پورامینی افزود: خودروهای خانوادههای شهدا و ایثارگران که مزین به تصاویر رهبر معظم انقلاب و پرچم جمهوری اسلامی مسیر گلزار شهدا را به سمت میدان شهدای 72 تن طی کردند.
وی ادامه داد: در سفر 10روزه مقام معظم رهبری به استان قم خانوادههای شهدا پیوند قلبی خویش را با رهبر انقلاب مستحکم تر نموده و باری دیگر وفاداری خویش به ولایت فقیه را به نمایش گذاشتند، اینک در سالروز سفر پرخیر و برکت معظم له به استان قم فرزندان شهدا به بدرقه پدر معنوی خویش رفتند و با آمارنهای ولی امر مسلمین تجدید میثاق نمودند.
مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران قم اضافه کرد: در پایان این مراسم خودروها در کلاس معاینه فنی و آموزش نقشه خوانی حضور یافتند تا آمادگی خویش را برای شرکت در مسابقات رالی اعلام نمایند.
در ششمین دوره مسابقات اتومبیل رانی فرزندان معظم شهدا و جانبازان بالای 25 درصد، 170خودرو ثبت نام نمودهاند که هر خودرو با چهار سرنشین در این مسابقه حضور مییابد.
این مسابقات روز یکشنبه ساعت 9 صبح از بلوار غدیر قم آغاز میشود.
درسالروز سفر رهبر انقلاب به قم
حرکت نمادین خودروهای فرزندان شهدا و جانبازان در قم برگزار شد
قم - خبرگزاری مهر: حرکت نمادین خودروهای فرزندان شهدا و جانبازان استان قم در سالروز آخرین روز از سفر مقام معظم رهبری در قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این حرکت نمادین که بعد از ظهر جمعه برگزار شد، خودروها از گلزار علی بن جعفر(ع) به سمت میدان 72 تن، مسیر شهید کلهری، میدان پلیس، بلوار شهید محلاتی، بلوار 15خرداد ، بوستان شهید بنیادی، میدان آزادگان و میدان 72 تن را پشت سر گذاشته و وارد مجتمع فرهنگی ورزشی جانبازان استان شدند.
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