اسراييل در پي انتقام گرفتن از حزب الله لبنان است

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از شبكه ماهواره اي الجزيره : غازي العريضي وزير فرهنگ لبنان در گفتگو با شبكه ماهواره اي الجزيره اسراييل را متهم به برنامه ريزي حادثه تروريستي انفجار خودرو بمب گذاري شده در جنوب بيروت كرد .

وي افزود : شخص كشته شده در اين حادثه از فعالين مقاومت اسلامي حزب الله در جنوب لبنان بوده است .

العريضي ادامه داد : اين اقدام اسراييل در راستاي برهم زدن استقرار امنيت در لبنان و انتقام از مقاومت اسلامي حزب الله صورت گرفته است .

در همين حال محمد الرعد معاون رئيس حزب الله لبنان نيز در گفتگو با شبكه تلوزيوني لبنان تصريح كرد تنظيم اين عمليات تروريستي توسط دستگاه هاي امنيتي اسراييل دور ذهن نيست .

اين در حالي است كه يك مقام عاليرتبه در وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران ضمن محكوميت اين حادثه تروريستي هر گونه ارتباط كاري ميان راننده خودرو منفجر شده در جنوب بيروت و سفارت ايران در لبنان را رد كرده است .



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