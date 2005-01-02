عبدالجبار كاكايي : سياست هاي فرهنگي ، مانع جهاني شدن شعر ماست

به گزارش گروه فرهنگ و ادب مهر ، به نقل ازستاد خبري همايش هنروجهاني شدن ، وي افزود: اين مساله دلايل متعددي دارد. بخشي از آن به تفكر ما در عرصه هنر و ادبيات باز مي گردد كه بايد حرفي شنيدن داشته باشيم، اما فقر انديشه و تفكر ، مانعي بزرگ بر سر راه ماست. بايد به سمت تفكري كه خلاقيت زباني حافظ و خيام در آن متجلي مي شود ، رفت .

اين شاعر درادامه گفت: ما بايد حرفي در شان انسان امروز داشته باشيم كه هم با تفكر سنتي ما همخوان باشد ، هم رونويسي از دست غرب نباشد. اما هنوز به اين جمع بندي نرسيده ايم.

كاكايي افزود: سياست هاي فرهنگي ما نيز مانع بزرگي براي جهاني شدن شعر ماست. متاسفانه مراوده و ارتباط شاعران ما با شاعران كشورهاي ديگر بسيار كم است . ما بايد تجربيات جهاني را فرا بگيريم و ارتاط فرهنگي مستمري با دنيا داشته باشيم ، اما بيشتر اعزام ها و دعوت هاي فرهنگي با مقاصد ديگري صورت مي گيرد.

اين شاعر با بيان اينكه دوستي ها و روابط شخصي نيز مي تواند در عرضه شعر ايران موثر باشد، يادآور شد: ديدارهايي كه خود من با بعضي شاعران كشورهاي همچوار داشته ام ، توانسته در معرفي شعر دو كشور به يكديگر تاثير داشته باشد.

وي درباره پيوستن به قانون كپي رايت گفت: ما در انزواي سياسي و اقتصادي هستيم و از سوي مراكز جهاني نگاه تحقير آميزي به ما مي شود.

اعتقاد من اين است كه اگر پيوستن به قانون كپي رايت ، زيان اقتصادي هم داشته باشد شان فرهنگي ما ايجاب مي كند كه اين قانون را بپذيريم.

كاكايي در مورد همايش هنر و جهاني شدن گفت: اگر اين همايش كليشه اي و تقليدي و تشريفاتي نباشد و پشتوانه تحقيقاتي هم داشته باشد موفق خواهد بود.

همايش بين المللي هنر و جهاني شدن به همت مركز مطالعات و تحقيقات هنري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با حضور انديشمندان سراسر جهان 27 و 28 دي ماه در موزه هنرهاي معاصر تهران برگزار مي شود.