به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر بحث‌هایی مطرح است در خصوص اینکه "لیونل مسی" برترین بازیکن تاریخ فوتبال است و "اوسی آردیلس" می گوید هموطن آرژانتینی‌اش از دیگر هموطن او یعنی "دیه گو مارادونا" پیشی گرفته و این در حالی است که پله 71 ساله می گوید او همچنان برترین بازیکن تاریخ است.

پله در گفتگو با ساکرنت اظهار داشت: فکر می کنم وجود پله دیگری کمی مشکل باشد چراکه پدر و مادر من دیگر قصد بچه‌دار شدن ندارند. شاید روزی پیدا شوند بازیکنانی که از پله بیشتر بازی کرده‌اند و یا بیشتر از پله هم گل بزنند با این حال فکر می کنم کمی دشوار است.

پله از "لیونل مسی" به عنوان برترین بازیکن حال حاضر فوتبال جهان یاد کرد اما بر این باور است که هموطنش نیمار می تواند ستاره بارسلونا را پشت سر بگذارد.