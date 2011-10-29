حمله وحشیانه پلیس آمریکا به معترضین در اوکلند/ اعتصاب دیگری در راه است

افزایش مالیاتها، کاهش دستمزدها، شکاف طبقاتی موجود، اوضاع نابسامان اقتصادی، ادامه سیاستهای جنگ طلبانه و ناتوانی دولتمردان در عمل به وعده های خود سبب شد تا جنبشی تحت عنوان "تسخیر وال استریت" در آمریکا شکل گیرد و اعضای آن با برپایی تظاهرات گسترده نارضایتی خود را از وضعیت موجود اعلام کنند.

شمار معترضان روز به روز نه تنها کاهش نیافت، بلکه شاهد گسترش دامنه آن به دیگر کشورهای جهان بودیم و برخی از مردم از جمله یک زن 68 ساله فرانسوی تلاش کردند تا با خودسوزی مقابل کاخ الیزه آتش این قیام مردمی را هر چه بیشتر برافروزند.

صدها نفر از معترضان نظام سرمایه داری روز گذشته در نزدیکی شهر اوکلند در کالیفرنیا، چهل و چهارمین شهر بزرگ آمریکا جایی که "اسکات اولسون" تفنگدار دریایی ایالات متحده و کهنه سرباز جنگ عراق با پلیس درگیر شد و جمجمه اش شکست، گردهم آمده و خواستار برگزاری اعتصاب عمومی در پاسخ به رفتار خشونت آمیز پلیس علیه معترضین شدند.

نمایندگان جنبش "تسخیر اوکلند" اعلام کردند که چهارشنبه این هفته یک اعتصاب عمومی را برگزار می کنند و کارمندان بخش های عمومی با ترک محل کار خود باعث اختلال در سیستم حمل و نقل خواهند شد.

گفته می شود پلیس از گاز اشک آور و نارنجک های صوتی برای متفرق کردن جمعیت معترضین استفاده کرده و همین امر باعث شده تا مردم خشمگین تر شده و بر گسترش دامنه تظاهرات تا زمان دستیابی به اهداف خود اصرار ورزند.

اعتراضات به اقدامات خشونت بار پلیس علیه معترضین در آمریکا همچنان ادامه دارد و در نیویورک نیز صدها معترض تظاهراتی را از پارک زوکوتی آغاز کردند.

شبکه خبری پرس تی وی نیز از بازداشت بیش از 140 نفر از معترضان جنبش تسخیر وال استریت در شهر اوکلند خبر داد.

درحالی که رسانه های آمریکایی از حمله وحشیانه نیروهای پلیس علیه معترضین در شهر اوکلند خبر می دهند، سازمانهای مدعی حقوق بشر که همواره شعار دموکراسی را سر می دهند، در برابر این درگیریهای شدید تنها سکوت اختیار کرده و با این وجود از آمریکا به عنوان سمبل دموکراسی یاد می کنند.

همچنین در پی هشدار برخی از تحلیلگران به شهردار اوکلند در خصوص کناره گیری رئیس پلیس یا استعفای خود، "جین کوآن" در عقب نشینی از مواضع قبلی اش حمایت خود را از جنبش تسخیر اوکلند اعلام کرد.

از سوی دیگر گفته می شود کلیسای "سنت پل" کلیسایی بزرگ در لندن و یکی از بناهای مشهور پایتخت انگلیس که در جریان تظاهرات ضد سرمایه داری تعطیل شده بود، امروز جمعه دوباره گشایش یافت.

پلیس لندن نیز روز گذشته تایید کرد که هم اکنون در حال تصمیم گیری درباره جمع آوری کمپ معترضین است که در حیاط کلیسا برپا شده است.

البته قطار اعتراضات در آمریکا پس از اروپا به کشورهای آمریکای لاتین از جمله به بوگوتا رسیده است و دانشجویان کلمبیایی اعلام کردند که در اعتراض به اصلاحات آموزشی به خیابانها آمده و نارضایتی خود را از تصمیمات جدید دولت اعلام می کنند.