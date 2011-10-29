ایران تهدید نبوده و بدنبال سلاح هسته ای نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، "ران پل" از اعضای کنگره آمریکا از ایالت تگزاس و نامزد جمهوریخواه در انتخابات آتی ریاست جموری در یک برنامه رادیویی گفت: فکر نمی کنم ایران تهدیدی برای ایالات متحده باشد.

در پی اظهارات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره همکاری شفاف ایران با این نهاد بین المللی و تاکید این کشور بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای خود، این نامزد جمهوریخواه اذعان کرد: در حال حاضر نه سازمان ملل نه سازمان اطلاعت مرکزی آمریکا (سیا) بر این باورنیستند که ایران درپی دستیابی به سلاح هسته ای است.

این نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا در ادامه افزود: آمریکا باید به همان شیوه ای که با اتحادیه جماهیر شوروی سابق رفتار کرد، با جمهوری اسلامی ایران رفتار کند.

ران پل همچنین بر بازگشت نظامیان از سراسر کشورهای جهان به آمریکا به منظور بهبود اوضاع اقتصادی این کشور و جلوگیری از صرف میلیاردها دلار تاکید کرد.