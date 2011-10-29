به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی لاریجانی در مراسم افتتاحیه خوابگاه دانشجویی دانش و آغاز عملیات اجرایی احداث فاز نخست ساختمان‌های آموزشی پردیس قم دانشگاه تهران که همزمان با اولین سالروز سفر رهبر معظم انقلاب به قم برگزار شد، با اشاره به اینکه عمق بخشیدن به مردم سالاری و پیشرفت علمی دو عامل مهمی هستند که سبب پایداری نظام می‌شود، اظهار داشت: اگر مردم سالاری در همه زمینه‌ها محقق شود و مردم در همه صحنه‌ها حضور داشته باشند باعث ترس دشمن و حفظ کشور در مقابل تهدیدات دشمن می‌شود.



وی ادامه داد: پیشرفت علمی نیز یکی دیگر از عواملی است که باعث پایداری یک کشور می‌شود البته پس پیروزی انقلاب اسلامی، ایران با هدایت رهبر معظم انقلاب گام های خوبی در عرصه‌های علمی برداشته شد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: این دو عامل نقطه کانون پایداری یک کشور هستند که اگر امروزه دانشگاه‌ها از وضعیت موجود درک درستی داشته باشند سبب افزایش توان ملی کشور و همچنین دور شدن دشمن از منافع ملی می‌شود.



توجه ویژه به علوم انسانی



وی با اشاره به اینکه نگاه اسلامی به علوم انسانی یک امر واقعی است، اظهار داشت: این امر از مبانی فلسفی دقیق برخاسته است، بسیاری از علوم اسلامی پایه‌های متافیزیکی و فلسفی دارند که علوم بر پایه آن استوار است و اینکه بگوییم علوم اسلامی بر پایه تحقیقات بشری است سهل انگاری است.



لاریجانی افزود: هر مسلمان وظیفه شناس باید در رابطه با علوم اسلامی تأملی داشته باشد زیرا که دستاوردهای نوینی را می‌تواند به همراه داشته باشد و ما از این جهت کم کاری کرده‌ایم.



وی ابراز داشت: در نقشه علمی کشور باید به موضوع علوم اسلامی توجه ویژه‌ای داشته باشیم و همچنین نباید در این زمینه عجولانه عمل کرد.



تخصیص بودجه دچار بیماری است



رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در تخصیص بودجه مشکلات فراوانی وجود دارد، اضافه کرد: تخصیص بودجه‌ها در زمان معین خود تعلق نمی‌گیرد و زمان زیادی سپری می‌شود.



وی با اشاره به اینکه یکی از نقاط قوت دانشگاه پردیس قم ارتباط با دانشگاه تهران است، اظهار داشت: دانشگاه تهران دانشگاه مادر و با سابقه ایران است، این دانشگاه یکی از مهم ترین دانشگاه‌های کشور است که صاحب نظرانی را در خود جمع کرده است.



لاریجانی گفت: یکی دیگر از نکات مهم این است که این دانشگاه می‌تواند از ظرفیت حوزه علمیه قم هم به خوبی استفاده کند.



وی ابراز داشت: در 40 سال گذشته برای پژوهش و تحقیقات و کسب علم مشکلات فراوانی وجود داشت اما امروزه در سایه انقلاب اسلامی بسیاری از این مشکلات رفع شده است.



رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در گذشته غربی‌ها بدنبال انکار جمهوری اسلامی ایران بودند اما امروزه مشاهده می‌کنند ایران در منطقه یک کشور تاثیرگذاری شده است و نمی‌توانند دنبال انکار جمهوری اسلامی ایران باشند.



وی در پایان ابراز داشت: امروزه زلزله سیاسی در منطقه رخ داده و ظرف چند ماه دیکتاتورهایی که آمریکا تعیین کرده یکی پس دیگری سرنگون شده‌اند.