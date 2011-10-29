پاییز زمستانی نگارستان ایران زمین

به گزارش خبرنگار مهر، ورود سامانه ناپایدار به گلستان در روزهای اخیر از جمله شب و روز پنجشنبه همراه با بارش های پراکنده باران در استان و ریزش برف در ارتفاعات بوده است.

این سامانه ناپایدار همچنین موجب ریزش برف در ارتفاعات گلستان از جمله مناطق سیاه مرز کوه و توسکستان همراه بوده است.

ریزش برف موجب شد تا مناطق کوهستانی گلستان سفید پوش شود و کارشناسان راهداری و پلیس راه تاکید دارند، رانندگان برای تردد از محورهای کوهستانی مجهز به زنجیر چرخ شوند.

امواج دومین الگوی زمستانی به گلستان رسید و درحال حاضر آسمان اغلب مناطق گلستان ابری و همراه با بارش است و دمای هوای گلستان به طور میانیگن 6 درجه سانتیگراد کاهش یافته است.



بیشترین میزان بارش به میزان 23 میلیمتر در بندرگزو 16 میلیمتر در گرگان گزارش شده است.



وضعیت هوای مرز گرگان در صبح جمعه ابری است.

مسئول مرکز مدیریت راههای گلستان با بیان اینکه راههای استان باز است تاکید کرد: افرادی که قصد عبور از راههای کوهستانی را دارند مجهز به زنجیر چرخ و وسایل گرما زا باشند.



حسن خادملو بیان داشت: تلفن گویای 141 برای اطلاع یابی از وضعیت راههای استان آماده پاسخگویی است.



معاون فنی و راههای روستایی گلستان نیز از شروع طرح راهداری زمستان در سطح راههای استان خبر داد و افزود: عملیات ویژه راهداری زمستانه با حضور 31 اکیپ راهداری، همزمان با تغییر شرایط جوی و بارش پی در پی و زود هنگام باران و برف در سطح راه های روستایی استان گلستان آغاز شد.



غلامعلی بارانی گفت: این در حالی است که عملیات راهداری و برفروبی های اولیه محورهای روستایی استان به طور معمول در انتهای نیمه اول و یا نیمه دوم آبان ماه هر سال شروع می شد.