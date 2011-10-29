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۷ آبان ۱۳۹۰، ۸:۳۳

قدمی در گفتگو با مهر:

151 هزار هکتار از عرصه های جنگلی نابود شده است

151 هزار هکتار از عرصه های جنگلی نابود شده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: 151 هزار و 741 هکتار از عرصه های جنگلی کشور بر اثر آتش سوزی در 10 سال اخیر نابود شد.

حسن قدمی در حاشیه همایش بین المللی آتش سوزی عرصه های طبعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان عرصه ها در 10 سال گذشته و با وقوع 14 هزار و 608 مورد آتش سوزی از بین رفت.

وی اظهار داشت: برای پیشگیری از سیر صعودی آتش سوزی در عرصه های طبیعی مقرر شد تا تصمیمی جامع اتخاذ شد.

وی عنوان کرد: بر این اساس، طرح جامع مدیریت آتش سوزی در جنگل ها مورد بررسی قرار گیرد.

قدمی گفت: برای این طرح 480 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد و که باید در مدت پنج سال تامین شود.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: امیدواریم با تصویب این طرح بتوانیم برای حفظ جنگل که سرمایه ملی است، گام برداریم.

وی گفت:سرانه جنگل درکشور یک چهارم سرانه جهان است و باید این حداقل را حفظ کنیم.

قدمی گفت: از سال گذشته تاکنون پایگاههای اطفای حریق تهیه و تجهیزات ماهواره ای تامین شد.

وی عنوان کرد: در پی ساخت پایگاههای اطفای حریق هوایی و خرید بالگرد همستیم که نقش زیادی در امدادرسانی دارد.

قدمی گفت: آموزش و ساماندهی مردم جوامع محلی از دیگر برنامه هاست که تاثیر بسزایی دارد.

کد مطلب 1445849

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