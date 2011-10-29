151 هزار هکتار از عرصه های جنگلی نابود شده است

حسن قدمی در حاشیه همایش بین المللی آتش سوزی عرصه های طبعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این میزان عرصه ها در 10 سال گذشته و با وقوع 14 هزار و 608 مورد آتش سوزی از بین رفت.
وی اظهار داشت: برای پیشگیری از سیر صعودی آتش سوزی در عرصه های طبیعی مقرر شد تا تصمیمی جامع اتخاذ شد.
وی عنوان کرد: بر این اساس، طرح جامع مدیریت آتش سوزی در جنگل ها مورد بررسی قرار گیرد.
قدمی گفت: برای این طرح 480 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شد و که باید در مدت پنج سال تامین شود.
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: امیدواریم با تصویب این طرح بتوانیم برای حفظ جنگل که سرمایه ملی است، گام برداریم.
وی گفت:سرانه جنگل درکشور یک چهارم سرانه جهان است و باید این حداقل را حفظ کنیم.
قدمی گفت: از سال گذشته تاکنون پایگاههای اطفای حریق تهیه و تجهیزات ماهواره ای تامین شد.
وی عنوان کرد: در پی ساخت پایگاههای اطفای حریق هوایی و خرید بالگرد همستیم که نقش زیادی در امدادرسانی دارد.
قدمی گفت: آموزش و ساماندهی مردم جوامع محلی از دیگر برنامه هاست که تاثیر بسزایی دارد.
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