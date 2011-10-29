برای بازگشت مهماندوست خیلی تلاش کردم/ سرباز تکواندو هستم

مجید افلاکی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تکواندو بی حاشیه ترین فدراسیون بود و نمی دانم چه اتفاقی افتاد که دو هفته پرحاشیه را سپری کردیم. اما هر چه بود تمام شد و از این پس باید همه برای تکرار موفقیت‌های تیم ملی تلاش کنیم.

وی در مورد انتخاب فریبرز عسگری برای هدایت تیم ملی تکواندو گفت: این تصمیم فدراسیون است که پس از بررسی‌های فراوان اتخاذ شده و باید همه از آن حمایت کنند. تیم ملی زمانی با ذوالقدر، مدتی با مهماندوست و حالا باید با عسگری به راه خود ادامه دهد. باید اصل را تکواندو قرار دهیم و همه کمک کنیم موفقیت‌های گذشته ادامه یابد.

قهرمان پیشین تکواندوی جهان در مورد شناخت خود از عسگری گفت: من با فریبرز عسگری هم در تیم‌های باشگاهی و هم در تیم ملی همبازی بودم. او سابقه خوبی در دوران قهرمانی دارد و در بخش مربیگری هم دارای تجربه است. به عقیده من همه باید کمک کنند تا تکواندوی ایران همچنان موفق باشد.

افلاکی در مورد ادامه همکاری‌اش با تیم ملی تکواندو گفت: من خیلی تلاش کردم تا مهماندوست به تیم ملی بازگردد و از این بابت شرمنده نیستم. من در تکواندو سرباز هستم و هر جا که فدراسیون صلاح بداند فعالیت می کنم.