آموزش به کودکان اصولی ترین روش کاهش اثرات رخدادهای طبیعی است

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جمعیت هلال احمر، سازمانی ارزشی و انسانی که برای حفظِ حُرمت و کرامت انسانی فارغ از تقسیمات سیاسی و جغرافیایی در خدمت به اقشار مختلف مردم هنگام نیازمندی هاست.

وی اظهارداشت: عملیات امداد رسانی و نجات بعنوان نخستین اولویت جمعیت هلال احمر در سطح بین المللی است و آموزش نیرو و آشنا ساختن آنها در تمامی لایه های اجتماع به عنوان ضرورتی کاری مطرح است.

مدیرعامل هلال احمر گیلان با اعلام اینکه یکی از استراتژی های محوری جمعیت هلال احمر "نجات انسان" است، گفت: اعضای این جمعیت با به خطرانداختن جان و هستی خود، برای نجات انسان در هر نقطه ای از جغرافیای عالم تلاش و نسبت به بهبود اوضاع جسمانی و روحی آسیب دیدگان از هر طبقه و گروهی اهتمام می ورزند.

وی افزود: صلح، نماد نوع دوستی و همزیستی مسالمت آمیز است و جمعیت هلال احمر پیام آور این الگوی ارزشمند در عرصه بین المللی و گویای حقِ با تربیت امدادگران جوان و با آموزش افراد متخصص و دلسوز برای مقابله با حوادث و اتفاقات احتمالی در جامعه می کوشد که اعضای جامعه را در مقابل رخدادها مصونیّت بخشیده و زمینه پیشگیری از وقایع احتمالی را بیش از پیش فراهم آورد.

محمدی اظهارداشت: ارائه خدمات امدادی در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی، ارائه کمک های اولیه در حوادث غیرمترقبه، ارسال کمک و اعزام عوامل امدادی و درمانی به سایر کشورها، کمک به امر توانبخشی و ارائه خدمات اجتماعی و تلاش برای دفاع از ارزش های انسانی و رشد فرهنگی افراد جامعه و…با بکارگیری نیروهای متعهد و تربیت انسانهای فداکار و ایثارگر می کوشد که سفیر صلح و دوستی و فرشته نجات مصدومان و گرفتارانی باشد که در شرایط دشوار و ناگوار زندگی در چنگال حوادث گرفتار می شوند.

وی ادامه داد: جمعیت هلال احمر آستارا برای 61 نفر از علاقمندان به فراگیری روش های عملیاتی احیای قلبی ریوی، بانداژ و آتل بندی، اولویت بندی مصدومان ( تریاژ ) و حمل با برانکارد کلاس کمک های اولیه با حضور مربیان مجرب برگزارشد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان همچنین برگزاری کلاس های خیاطی و آموزش عمومی با توجه به نیاز منطقه برای 18 نفراز افراد محلی در روستای کانرود از دیگر برنامه های این جمعیت عنوان کرد.

وی افزود: این کلاس ها با هدف ارتقای سطح آگاهی عموم برای مقابله با حوادث و سوانح، آموزش نیروهای امدادی و آمادگی برای کاهش اثرات حوادث و بلایا برنامه ریزی مطلوب برای استفاده بهینه از اوقات فراغت جوانان است.

محمدی از برگزاری نخستین دوره باز آموزی با حضور منتخبان از بین جوانان عضو در شاخه های دانشجویی، جوانان، طلاب و روستایی خبرداد و گفت: این دوره آموزشی سه روزه با هدف آمادگی منتخبان رقابت مهر استان در شاخه دانشجویی، جوانان، طلاب و روستایی برگزار شد.

وی یادآورشد: در این دوره 26 نفر از جوانان منتخب، آموزش ها و مباحث امداد و کمک های اولیه، چادر زنی، توان افزایی، قرائت قرآن، نشریه دیواری و آمادگی جسمانی را به صورت تئوری و عملی توسط مربیان استانی به روز رسانی کردند تا با آمادگی بیشتر در رقابت های مهر کشور شرکت کنند.

بیست و سومین دوره مسابقات رقابت مهر کشور 14 تا 24 آبان ماه جاری در خوزستان برگزار می شود.