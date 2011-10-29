اتاق های پاک در زنجان راه اندازی می شود

مهرداد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت اتاق های پاک و ضرورت راه اندازی این نوع اتاق ها افزود: این اتاق ها که در نمونه آزمایشگاهی در زنجان وجود دارد در صورتی که صنعتی شود در زمینه چرخه انتقال دانش به فناوری و عرضه نقش دارد.

وی ادامه داد: با احداث اتاق های پاک امکان تولید داروهای بسیاری در استان فراهم خواهد شد که این داروها مانع خروج ارز از کشور می شوند.

حمیدی همچنین از رونمایی تعدادی نانو دارو در دانشکده داروسازی زنجان خبر داد و افزود: با رونمایی از این داروها طی سال جاری تحول عظیمی در حوزه داروسازی جهان رخ خواهد داد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: تولید این نانو داروها بزرگترین اتفاق حوزه دارو سازی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

حمیدی در ادامه با اشاره به برگزاری چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی وآزمایشگاهی، مواد شوینده، آرایشی، بهداشتی و صنایع وابسته دارویی و گیاهان دارویی در زنجان گفت: نمایشگاه صنعت سلامت استان 23 لغایت 27 آبان در محل نمایشگاه های کاسپین برگزار خواهد شد.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان زنجان با اشاره به برنامه های چهارمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در استان گفت: برگزاری دو برنامه آمفی تئاتری با ظرفیت 500 نفر در محل نمایشگاه، تجلیل از برترین های تولیدات بهداشتی و آرایشی استان، آگاه سازی مردم از آخرین دستاوردهای آرایشی و بهداشتی از جمله برنامه های این نمایشگاه خواهد بود.

حمیدی افزود: ارائه آموزش جهت حفاظت از پوست، نحوه صحیح کاهش و افزایش وزن تغذیه سالم و حفاظت از پوست کودک از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این نمایشگاه است.