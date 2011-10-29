سیستان و بلوچستان رتبه اول ثبت نام نفت سفید کشور را دارد

مرتضی عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمارها این استان دارای بیش از 538 هزار خانوار ثبت نام شده نفت سفید است.

وی گفت: به دلیل وسعت زیاد این خطه از ایران اسلامی، خدمات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی توسط دو منطقه زاهدان و چابهار عرضه می شود.

عابدینی افزود: منطقه زاهدان با پوشش دادن شهرستان های زابل، زهک، هیرمند، زاهدان، خاش، زابلی، سراوان و سیب و سوران بیش از 430 هزار خانوار از تعداد یاد شده را زیر پوشش خدمات خود قرار داده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: این حجم خانوار ثبت نام شده برای دریافت نفت سفید به سبب وابستگی 100 درصدی استان به سوخت مایع است.

وی گفت: حجم خدمات ارائه شده در مقایسه با منطقه قزوین با دو هزار و 166 خانوار ثبت نام شده نفت سفید به خوبی قابل مشاهده است.

وی افزود: در این زمینه رتبه منطقه از لحاظ مجموع تعداد مصرف کننده عمده و مجاری عرضه در کشور با دارا بودن هزار و 413 مصرف کننده عمده و 569 مجاری عرضه رتبه 19 را در کشور به خود اختصاص داده است.

عابدینی اظهار داشت: در این بخش منطقه اصفهان با شش هزار و 590 مصرف کننده عمده و 839 مجاری عرضه در رتبه نخست کشور قرار دارد.

وی گفت: در زمینه رتبه بندی مناطق از لحاظ تعداد نفت کش های فعال نیز منطقه نفتی زاهدان با دارا بودن 701 نفتکش به ترتیب 278 آزاد و 423 واگذاری در رده هشتم و از بعد واگذاری رتبه دوم را در کشور به خود اختصاص داده است.

عابدینی افزود: این در حالی است که توزیع فرآورده های نفتی در این منطقه با توجه دولت به شش میلیون و 200 هزار لیتر در روز رسید.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان بیان داشت: در ابتدای سال 84، روزانه بیش از چهار میلیون لیتر فرآورده های نفتی توزیع می شد که با توسعه زیر ساختها این امکان جهش چشمگیری یافت.

وی گفت: همچنین در این مدت عرضه گاز مایع از 224 تن در روز به 270 تن افزایش یافت که روز به روز رضایت شهروندی را در بر داشت.

وی افزود: افزایش رفاه و رضایتمندی شهروندان از مهمترین سیاستهای شرکت نفت است که در این راستا طی شش سال گذشته 27 باب جایگاه و فروشندگی فرآورده های نفتی به تعداد موجود افزوده شد.

عابدینی اظهار داشت: همچنین برای افزایش خدمات رسانی به مردم با ورود گاز به سیستان و بلوچستان اعطای مجوز احداث 14 جایگاه دو منظوره بنزین و سی ان جی و 21 فروشندگی در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد سیاست های خدمات رسانی شرکت گفت: شرکت در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی کشور، سهم بخش خصوصی را در واگذاری امور از 55 درصد در ابتدای سال 84 به 85 درصد تاکنون افزایش داده که نقش به سزایی را در توسعه خدمات داشته است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه زاهدان با 45 جایگاه عرضه سوخت، وظیفه تامین سوخت نواحی مرکزی (زاهدان)، زابل، خاش و سراوان در سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد.