قاریان برتر ایرانی در مسجدالحرام تلاوت کردند

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، حلقه تلاوت قرآن قاریان برتر جمهوری اسلامی در طبقه دوم مسجد الحرام مقابل ناودان طلا تشکیل شد.



در این حلقه قرآنی که مورد استقبال زائران ایرانی و خارجی خانه خدا قرار گرفت، قاریان برتر اعزامی جمهوری اسلامی به حج تمتع آقایان سعید گندم نژاد طوسی، علی قاسم آبادی، قاسم مقدسی، یوسف ایزدی و حمید ایزدی به تلاوت قرآن پرداختند.



گروه همخوانی قرآن کریم و تواشیح سبحان اصفهان با مشارکت آقایان مجتبی مینوتن، ماشاءالله خالصی، محمد گوهری فر، محسن نصر اصفهانی و حمیدرضا ثابت به هم خوانی قرآن پرداختند که موجب تشویق زائران قرار گرفت.



حلقه قرائت قرآن هر شب ساعت 22 تا 23 در طبقه دوم مسجد الحرام تشکیل می‌شود و زائران با شنیدن آیات نورانی قرآن روح و روان خود را آرامش و صفا می‌دهند.



برخی زائران با شنیدن صوت زیبای تلاوت قرآن به حلقه قرآنی اضافه می‌شدند و برخی نیز به فیلم برداری و عکس برداری از قاریان برتر کشورمان می‌پرداختند و در پایان مراسم نیز مردم عکسهای یادگاری با قاریان جوان کشور می‌گرفتند.