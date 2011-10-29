درخواست جدید چین از آمریکا درباره تایوان/ فروش تسلیحات خلاف تعهدات است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوآ)، "یانگ یوجین" در کنفرانس مطبوعاتی ماهانه خود به خبرنگاران گفت: عملکرد ایالات متحده در خصوص فروش تسلیخات به تایوان برخلاف تعهدات این کشور در توافقنامه 1982 بوده و نقض کننده قواعد حرفه ای و دیپلماتیک است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح روش آمریکا گفت: اشتباه آمریکا روابط نظامی میان دو کشور را تضعیف خواهد کرد.

آمریکا اواخر ماه سپتامبر سال جاری اعلام کرد تصمیم به فروش 5.85 میلیارد دلار تسلیحات به تاوان شامل بروز رسانی 145 فروند از جنگنده های این کشور دارد.