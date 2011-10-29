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۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۴

سخنگوی وزارت دفاع چین خبر داد:

درخواست جدید چین از آمریکا درباره تایوان/ فروش تسلیحات خلاف تعهدات است

درخواست جدید چین از آمریکا درباره تایوان/ فروش تسلیحات خلاف تعهدات است

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: سخنگوی وزارت دفاع چین از آمریکا خواست برای تداوم روابط نظامی بین دو کشور، فروش تسلیحات نظامی به تایوان را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی چین (شینهوآ)، "یانگ یوجین" در کنفرانس مطبوعاتی ماهانه خود به خبرنگاران گفت: عملکرد ایالات متحده در خصوص فروش تسلیخات به تایوان برخلاف تعهدات این کشور در توافقنامه 1982 بوده و نقض کننده قواعد حرفه ای و دیپلماتیک  است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح روش آمریکا گفت: اشتباه آمریکا روابط نظامی میان دو کشور را تضعیف خواهد کرد.
 
آمریکا اواخر ماه سپتامبر سال جاری اعلام کرد تصمیم به فروش 5.85 میلیارد دلار تسلیحات به تاوان شامل بروز رسانی 145 فروند از جنگنده های این کشور دارد.
کد مطلب 1445869

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