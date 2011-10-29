خشم مردم ژاپن/ از انتقال پایگاه نظامی آمریکا به ناگو جلوگیری کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ژاپن تایمز، "هیروکازو ناکایما" در این رابطه به خبرنگاران گفت : من بارها به مقامات گوشزد کرده ام که انتقال این پایگاه نظامی به شهر ناگو نه تنها بسیار سخت و دشوار است بلکه راضی کردن مردم این منطقه که بخاطر این تصمیم عجولانه خشمگین و ناراحت هستند نیز کار آسانی نخواهد بود.

بر اساس این گزارش این تصمیم پس از نشست روز سه شنبه وزرای دفاع آمریکا و ژاپن و توافق طرفین مبنی بر انتقال پایگاه نظامی فوتنما از شهر پرجمعیت گینووان به ساحل خلوت هونوکو در شهر ناگو گرفته شد.

فوتنما در اوکیناوای ژاپن پایگاه نظامی متعلق به نیروهای آمریکایی است که در مرکز یک منطقه پر جمعیت قرار دارد و مردم این جزیره به شدت به فعالیت های نظامی آمریکا در این منطقه اعتراض دارند.

در حالی که شهروندان ژاپنی ساکن استان اوکیناوا و افکار عمومی ژاپن خواستار خروج نظامیان آمریکایی پایگاه هوایی فوتنما از این کشور هستند مقامات آمریکایی اصرار دارند که موافقتنامه امنیتی ماه می سال 2006 میلادی میان وزرای دفاع و امور خارجه دولت های پیشین ژاپن و آمریکا بهترین گزینه برای اجرای این طرح است.

بر اساس این توافق ایالات متحده حدود 50 هزار نیرو در سراسر ژاپن مستقر کرده که بسیاری از آنها در پایگاهی در اوکیناوا حضور دارند و این نیروها تاکنون مشکلات عدیده ای را برای ساکنان این جزیره ایجاد کرده اند .