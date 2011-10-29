کمبود پزشک و سرگردانی ریگانیها/ 80 هزار نفر جمعیت و 3 پزشک عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، محرومیت تاریخی در شرق کرمان درحالی هر روز چهره جدیدی از خود نمایان می کند که این کمبودها ناشی از عدم توجه به این شهرستانها در سالهای گذشته است بطوریکه کمتر کسی در کرمان نامی از شهرستانهای تازه تاسیس شرق کرمان شنیده بود اما هم اکنون پس از ارتقاء فهرج و ریگان به شهرستان و در معرض دید عموم قرار گرفتن این شهرها رفته رفته مشکلات و کمبودهای این شهرستانها نیز پر رنگ تر بیان می شود و در این میان نیاز اصلی هر جامعه بشری مسائل بهداشتی است که در شهرستانهای دور افتاده ای همچون ریگان و فهرج با توجه به کم کاری های گذشته باید بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

چندی پیش گزارشی در خبرگزاری مهر منتشر شد تحت عنوان اینکه مردم شهرستان زلزله خیز ریگان که تاکنون چندین زمین لرزه بالای شش ریشتر را شاهد بوده اند به جز یک مرکز اورژانس با امکانات محدود امکان درمانی دیگری در اختیار ندارند و از داشتن پزشک متخصص محروم هستند پس از انتشار این گزارش نه تنها اقدامی برای سرعت بخشیدن به ساخت این بیمارستان که جز مصوبات سفر دولت است روی نداد بلکه طی روزهای اخیر مردم شهرستان ریگان شاهد مشکل دیگری نیز هستند.

اکثر پزشکان شهرستان ریگان به دلیل اتمام طرح و یا قبولی در دوره های تخصصی منطقه را ترک کرده اند و هم اکنون مردم شهرستان با کمبود شدید پزشک عمومی مواجه شده اند.

در حال حاضر در شهرستان ریگان که 80 هزار نفر جمعیت دارد تنها سه پزشک عمومی درحال فعالیت هستند و این امر بر مشکلات بیماران این شهر افزوده است.

در حال حاضر در شهرستان ریگان که 80 هزار نفر جمعیت دارد تنها سه پزشک عمومی درحال فعالیت هستند و این امر بر مشکلات بیماران این شهر افزوده است

بیماران بد حال و خاص نیز به دلیل نبود امکانات باید با مشکلات فراوان خود را به اولین مرکز بهداشتی در بم برسانند که مستلزم طی کردن فاصله 100 کیلومتری تا شهر بم است که هزینه فراوانی را به مردم محروم منطقه تحمیل می کند.

این امر برای مردم شهرستان فهرج که در مجاورت ریگان قرار گرفته است نیز وجود دارد و رفع این مشکلات نیز در گرو ساخت حداقل یکی از بیمارستانهای شهرستان فهرج و یا ریگان است که با توجه به زلزله خیز بودن و همچنین قرار گرفتن در مجاورت راههای اصلی شرق به مرکز کشور یک امر حیاتی است.

کمبود پزشک و صفهای طولانی بیماران

یکی از بیماران در مرکز اورژانس ریگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: از ساعت شش صبح به دلیل بیماری فرزندم به این مرکز مراجعه کردم اما با گذشت چند ساعت هنوز موفق نشده ام اقدامی برای درمان بیمارم انجام دهم که مسئولان این مرکز می گویند به دلیل کمبود پزشک است.

این شهروند ریگانی ادامه داد: پیش از این چنین وضعیتی وجود نداشت و مهمترین مشکل ما نبود پزشک متخصص و نبود بیمارستان بود اما درحال حاضر دیگر پزشک عمومی هم نداریم.

وی با اشاره به کمبود پزشک عمومی در مراکز بهداشت این شهرستان گفت: به همین دلیل همه بیماران برای معالجه به مراکز محدودی که پزشک دارند مراجعه می کنند و نتیجه آن نیز شده است این وضعیتی که هم اکنون می بینید.

این شهروند ریگانی ادامه داد: اگر بیماران ما نیاز به پیگیری درمانی داشته باشند هیچ راهی نداریم جز اینکه بیمار در هر حالی که باشد وی را پس از یک ساعت رانندگی آن هم با پرداخت کرایه های هنگفت به بم منتقل کنیم.

راهی جز مراجعه به شهرهای مجاور نداریم

وی افزود: بسیاری از مردم محروم منطقه نیز به دلیل نداشتن خودرو برای درمان باید هزینه زیادی را نیز برای کرایه خودرو بپردازند.

وی اضافه کرد: بارها این مشکل در رسانه های مطرح شده است اما هیچ اقدامی برای ساخت بیمارستان ریگان روی نداده است.

فاطمه سرایانی، یکی دیگر از شهروندان ریگانی که برای درمان به این مرکز بهداشتی مراجعه کرده است به خبرنگار مهر گفت: از عشایر ریگان هستم که به دلیل عقرب گزیدگی پای همسرم به این مرکز مراجعه کردیم.

وی با اشاره به محرومیت عشایر ریگان گفت: برای رسیدن به شهر ریگان با پرداخت کرایه با این موتور به ریگان آمدیم اما می گویند به دلیل کمبود پزشک باید منتظر بمانیم.

وی ادامه داد: مردم ریگان به خصوص مردم روستایی و عشایر بسیار محروم هستند و مسئولان باید فکری به حال وضعیت بهداشتی انجام دهند زیرا ما هم مانند مردم سایر شهرها باید از امکانات اولیه بهداشتی استفاده کنیم.



ساعتها باید برای ویزیت توسط پزشک عمومی در صف منتظر باشیم این درحالی است که اصلا پزشک متخصص در ریگان وجود ندارد و برای درمان تخصصی باید به کرمان و بم برویم که این امر برای بسیاری از مردم با توجه به هزینه بر بودن غیر ممکن است شهروند ریگانی

علی مرادی نیز در این خصوص به مهر گفت: ساعتها باید برای ویزیت توسط پزشک عمومی در صف منتظر باشیم این درحالی است که اصلا پزشک متخصص در ریگان وجود ندارد و برای درمان تخصصی باید به کرمان و بم برویم که این امر برای بسیاری از مردم با توجه به هزینه بر بودن غیر ممکن است.

وی ادامه داد: یکی از مهمترین درخواستهای مردم ریگان احداث بیمارستان این شهر است که در این صورت به خوبی مشکل شرق استان برطرف می شود و با توجه به حادثه خیز بودن شهرستان این امری ضروری به نظر می رسد.

این روستانشین ریگانی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از مراکز بهداشتی هم پزشک ندارند و این مسئله موجب شده روستائیان برای رسیدن به ریگان راههای طولانی را طی کنند زیرا برخی مناطق عشایری حتی با شهر ریگان هم فاصله زیادی دارند و تنها راه دسترسی به پزشک هم انتقال بیمار است.

فرماندار ریگان در این خصوص در گفتگو با مهر اظهارداشت: کمبود پزشک در شهرستان ریگان مشکلاتی را برای مردم این شهرستان به وجود آورده است.

کمبود پزشک در ریگان باید فورا برطرف شود

محمد برزنگ گفت: با توجه به اینکه شهرستان ریگان نزدیکترین فاصله آن با درمانگاه یا بیمارستان 100کیلومتر است مردم این شهرستان به دلیل کمبود پزشک ناچارا مسیر 100کیلومتری ریگان بم را جهت هرگونه مداوا بپیمایند.

برزنگ افزود: شهرستان ریگان با 80هزار نفر جمعیت فقط سه پزشک عمومی دارد و این شهرستان فاقد پزشک متخصص است.

وی ادامه داد: مراکز درمانی ما در شهرستان ریگان فاقد پزشک هستند که مردم به دلیل نبود پزشک با مشکلاتی مواجه می شوند که در مواردی غیر قابل جبران است با توجه به اینکه شهرستان دارای مناطق کوهستانی و صعب العبوری نیز هست و اگر مشکلی برای ساکنان این مناطق به وجود آید ناچارند به ریگان مراجعه کنند که به دلیل کمبود پزشک به بم عودت داده می شوند که احتمال خطراتی برای آنها وجود دارد.

راه اندازی اورژانس بستر در ریگان ضروری است

وی افزود: یکی از نیازهای شهرستان که معضل مهمی است نبود اورژانس بستر در این شهرستان است.

فرماندار ریگان خواستار راه اندازی اورژانس بستر در این شهرستان شد.

برزنگ افزود: یکی از مصوبات دور اول سفر ریاست محترم جمهوری بیمارستان 32تختخوابی شهرستان ریگان است که متاسفانه تاکنون در این شهرستان اجرایی نشده است.

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گزارش از موسی مولائیان