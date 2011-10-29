مهمترین عناوین روزنامه های صبح شنبه کشور

اعتماد:

روایت کاپیتان از فرود 743

دست رد ایران بر سینه هیلاری کلینتون

گفت و گوی "اعتماد" با رئیس اقلیم کردستان عراق: مسعود بارزانی امروز به تهران می آید



ایران :

هشدار رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور: عده ای به دنبال چالش در روند انتخابات هستند

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد: پرداخت خسارت بدون کروکی تا 2 میلیون و 250 هزار تومان

رئیس جمهور در دیدار خانواده شهدا، مدیران و منتخبان استان خراسان جنوبی: تفکیک علوم به اسلامی و غیر اسلامی موضوعی انحرافی است

تفاهم:

14 میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث

عضو کمیسیون برنامه و بودجه: سهم شبه دولتی ها کاهش می یابد

دبیر ستاد سرشماری نفوس و مسکن گزارش داد: سرشماری 4.5 میلیون در 3 روز اول



تهران امروز:

با انتشار نامه کارگردان اخراجی ها صورت گرفت؛ انتقاد شدید ده نمکی از سلحشور

خطیب جمعه تهران بار دیگر مطرح کرد؛ هشدار به توزیع پول در انتخابات

بدهکاری میلیاردی دولت به تهرانی ها



جام جم :

ریخت و پاش های انتخاباتی زیر ذره بین

برنامه های دولت برای تشویق به ازدواج

سرمای زودرس مصرف گاز را افزایش داد

جوان:

وزیر آموزش و پرورش در غرفه روزنامه جوان: بساط موسسات کنکوری را با "نوبت دوم" بر می چینیم

محسنی اژه ای خبر داد: دستگیری 2 نفر دیگر در پرونده فساد بانکی

کارشناسان نظامی و اطلاعاتی آمریکایی در جلسه استماع کنگره: فرمانده سپاه قدس را ترور کنید!





حمایت:

معاون اول قوه قضائیه: برخورد با مفسدان اقتصادی عبرت آموز خواهد بود

سخنگوی وزارت امور خارجه در غرفه روزنامه "حمایت": مراقب نقشه های تفرقه آمیز آمریکا باشیم

سندی دیگر از تروریسم دولتی آمریکا و سکوت مجامع حقوق بشر: مسئولان ایرانی را ترور کنید



خراسان:

خبرگزاری فرانسه و الجزیره خبر دادند؛ پیشنهاد برخی مقام های آمریکایی به دولت اوباما برای ترور مسئولان ایرانی

شبیخون پلیس آمریکا به معترضان وال استریت با نارنجک و گاز اشک آور

آیت الله جنتی: کسانی که برای انتخابات پول های غیر متعارف خرج می کنند در شورای نگهبان مشکل پیدا خواهند کرد



دنیای اقتصاد:

بورس تهران پس از نجات یورو

تحلیل اکونومیست از طرح نجات یورو

سردرگمی در بازار طلا

شرق:

پاسخ تهران به کلینتون

گفت و گوی "شرق" با مهمانپرست: دیپلماسی ایران به روایت سخنگو

فاز جدید در پرونده اختلاس 13 رقمی؛ قائم مقام بانک مرکزی بازداشت شد



فرهیختگان:

سهمیه ها و مواد امتحانی کنکور تغییر نمی کند؛ ثبت نام کنکور امسال در دو مرحله انجام می شود

در 10 سال گذشته؛ جنگل های ایران 14 هزار بار سوختند

دادستان کل کشور: دو متهم جدید در پرونده اختلاس دستگیر شدند



قدس:

واکنشها به طرح ترور مسئولان ایرانی در کنگره آمریکا

محسنی اژه ای: منافع آمریکا را با کوچکترین اقدام این کشور به خطر می اندازیم

گزارش قدس درباره مشکلات امروزی پیوند مقدس؛ ازدواج ایرانی به تجمل گرایی "بله" می گوید



کیهان:

اسرائیل: جدی ترین تهدید علیه ما حاکمیت اسلام سیاسی در منطقه است

هیئت دولت در خراسان جنوبی تکلیف 110 مصوبه اجرا نشده را مشخص کرد

طراح لشکرکشی به بحرین ولیعهد عربستان شد

ملت ما:

آیت الله جنتی در خطبه های نماز جمعه هشدار دادند؛ ریخت و پاش انتخاباتی با بیت المال

گفت و گو با پالیزدار از زندان اوین

دکتر رضا داوری اردکانی در گفت و گو با "ملت ما": درست می گویند، من اعتراض نکرده ام



همشهری:

باران، شهر را غافلگیر نکرد

رئیس کل بیمه مرکزی: افزایش مبلغ بیمه نامه فقط پس از پایان اعتبار مجاز است

تلاش های سه جانبه آمریکا علیه ایران

