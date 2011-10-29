ضرورت ایمن سازی مدارس حاشیه جاده ها/ حادثه در کمین دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان به دلیل سن کم و نداشتن آشنایی کافی، قشرآسیب پذیرجامعه در عبور و مرور در جاده ها هستند، در این راستا به نظر می رسد مسئولان درکنار تعلیم و تربیت دانش آموزان به روش های گوناگون و تمرکز بر ارتقای آموزش های آنان با ایمن سازی مدارس حاشیه جاده ها، ایجاد فضای مناسب و توام با آرامش برای اولیا و فرزندان آنان ضروری است.

همچنین برای بهبود وضع استان گیلان در این زمینه طی سال های اخیر اقدامات موثری صورت گرفته و تداوم این اقدامات می تواند فضای مساعدی را برای دانش آموزان ایجاد کند.

در این ارتباط مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان از اجرای دوازدهمین مرحله طرح ایمن سازی مدرسه حاشیه راه های استان خبر داد و افزود: این طرح با اعتباری افزون بر 1.8 میلیارد ریال به طور رسمی آغاز شده است.

طرح ایمن سازی مدارس امسال در60 مدرسه حاشیه راه گیلان اجرا می شود

سید عزیز سید جیفرودی اظهارداشت: با هدف ارتقای سطح دانش ترافیکی دانش آموزان مدارس حاشیه راه های استان که به لحاظ احتمال بروز حوادث ترافیکی در معرض خطر بیشتری هستند، طرح ایمن سازی مدارس امسال در60 مدرسه حاشیه راه استان اجرا می شود.

وی اظهارداشت: این طرح در دو بخش فیزیکی و آموزشی در مدارس حاشیه راه های استان انجام خواهد شد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های گیلان گفت: در این طرح بیش از پنج هزار و 600 دانش آموز زیر پوشش دوره های آموزش ترافیکی و ایمنی جاده ها قرار می گیرند.

وی ادامه داد: تعدادی اقلام مختلف کمک آموزشی همچون کتاب ( پیک ترافیک )، جزوه، جلیقه شبرنگ، گردن آویز، چراغ چشمک زن و دیگر وسائل تحریری ( مزین به شعائر ترافیکی ) در بین دانش آموزان این مدارس توزیع خواهد شد.

وی افزود: با اجرای موفقیت آمیز طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها درسنوات گذشته تعداد دانش آموزان آسیب دیده در تصادفات که دراین طرح شرکت داشتند به حداقل ممکن رسیده است.

جیفرودی یادآورشد: طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها برای نخستین بار در کشور در سال 78 در استان گیلان به اجرا درآمد که طی آن تعداد پنج مدرسه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی زیر پوشش قرار گرفت.

ایمن ‌سازی مدارس حاشیه جاده‌ ها؛ ضرورتی اجتناب ناپذیر

به اعتقاد کارشناسان ارتقای ایمنی عبور و مرور دانش آموزان و جلوگیری از بروز تلفات جانی در زمان تعطیلی مدارس و همچنین فرهنگ سازی با استفاده از تجهیزات دیداری و شنیداری، ابزار کمک آموزشی و اعزام مربیان و کارشناسان به مدارس در طرح ایمن‌ سازی مدارس حاشیه راه های استان مثمر ثمر خواهد بود.

در این ارتباط رئیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی را برای دانش ‌آموزان در بهبود فرهنگ ترافیک مؤثر دانست و گفت: اگر دانش ‌آموزان امروز با این قوانین و مقررات آشنا شوند در آینده با کمترین تلفات و خسارات رو به رو خواهیم بود.

سرهنگ سید تقی امینی فراگیری نظم را از بسترهای خوب برقراری امنیت و حرکت‌ های رو به توسعه ذکر کرد و افزود: اگر در جاده نظم و رعایت مقررات حاکم باشد دیگر تخطی از قانون معنا ندارد.

وی همچنین اجرای این طرح را برای برطرف کردن دغدغه والدین بسیار مؤثر عنوان کرد و از خانواده ها خواست همراه با مدارس در آموزش این مبانی و فرهنگ ترافیک به فرزندان خود تلاش کنند.

رئیس راهور گیلان ادامه داد: آموزش ترافیکی به دانش ‌آموزان زمینه ‌ساز گسترش فرهنگ ترافیک در جامعه است.

آموزش ترافیکی به دانش ‌آموزان زمینه ‌ساز گسترش فرهنگ ترافیک در جامعه است

مدیرکل آموزش و پرورش استان گیلان نیز بر ضرورت آموزش صحیح قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی در مدارس و ملکه شدن این آموزه ها در فکر و ذهن دانش آموزان تاکید کرد.

ایوب نجف زاده با اشاره به جایگاه و اهمیت خاص فراگیری قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی برای دانش آموزان و انتقال این آموزه ها به والدین یادآورشد: ایمن سازی مدارس حاشیه جاده ها به منظور افزایش ایمنی و سهولت عبور و مرور دانش آموزان در سطح جاده های استان صورت می گیرد.

به هرحال وضع مدارس حاشیه راه های استان گیلان باید به گونه ای باشد که تنها دغدغه خانواده ها و مسئولان، تحصیل و پیشرفت علمی دانش آموزان باشد.