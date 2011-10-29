شهردار قبلی برنامه ریزی بلندمدتی برای کرمانشاه نداشت

قامت پرویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشخص نبودن وضعیت شهردار کرمانشاه، گفت: وقتی که شهردار پیشنهادی خود را به وزارت کشور معرفی کردیم، جوابی ضمنی از فرمانداری کرمانشاه دال بر رد صلاحیت شدن آرش رضایی گرفتیم.

این عضو شورای شهر کرمانشاه تاکید کرد: برخی از دوستان ما علاقه ندارند در این قضیه جلو بیایند و اصرار دارند که باید منتظر جواب وزارت کشور باشیم که به نظر بنده این کار اتلاف وقت و زمان است.

وی با اشاره به اینکه شهر کرمانشاه با نبود شهردار هم به حرکت خود ادامه می دهد، افزود: خوشبختانه شاهدیم که بدون شهردار تاکنون کارها در کرمانشاه نخوابیده است ولی اگر شهردار دائمی داشته باشیم مطمئنا نیروهای شهرداری خیالشان راحت می شود.

پرویزی با بیان علت اصلی نارضایتی شورا از شهردار قبلی کرمانشاه، گفت: علت اصلی نارضایتی ما از شهردار قبلی این بود که برنامه ریزی بلندمدتی نداشت.

وی تاکید کرد: هنوز نمی توانیم بگویم کسی را به عنوان گزینه بعدی برای شهرداری انتخاب کرده ایم یا نه و این مهم را به روزهای آینده موکول خواهیم کرد.