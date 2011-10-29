افزایش 20 درصدی ترافیک تهران/ استقرار نیروهای راهور در خیابانها

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز به علت ریزش باران و آبگرفتگی برخی از معابر ترافیک تا 20 درصد در مسیرهای اصلی و شریانی افزایش یافت. هم اکنون مسیر همت شرق به غرب، حکیم غرب به شرق، چمران شمال به جنوب، رسالت شرق به غرب و نیایش غرب به شرق دارای بار ترافیک نیمه سنگین است.

وی ادامه داد: نیروهای راهور از ساعات اولیه صبح در خیابانها و مسیرهای پرترافیک تهران مستقر شده و اقدام به روانسازی ترافیک کردند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران افزود: ترافیک تا ساعتی دیگر رفع شده و عصر امروز همزمان با تعطیلی ادارات باردیگر شاهد سنگینی بار ترافیک خواهیم بود.