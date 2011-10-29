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۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش 20 درصدی ترافیک تهران/ استقرار نیروهای راهور در خیابانها

افزایش 20 درصدی ترافیک تهران/ استقرار نیروهای راهور در خیابانها

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از افزایش 20 درصدی ترافیک خیابانهای پایتخت به دنبال بارش باران خبر داد.

سرهنگ جمال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز به علت ریزش باران و آبگرفتگی برخی از معابر ترافیک تا 20 درصد در مسیرهای اصلی و شریانی افزایش یافت. هم اکنون مسیر همت شرق به غرب، حکیم غرب به شرق، چمران شمال به جنوب، رسالت شرق به غرب و نیایش غرب به شرق دارای بار ترافیک نیمه سنگین است.

وی ادامه داد: نیروهای راهور از ساعات اولیه صبح در خیابانها و مسیرهای پرترافیک تهران مستقر شده و اقدام به روانسازی ترافیک کردند.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران افزود: ترافیک تا ساعتی دیگر رفع شده و عصر امروز همزمان با تعطیلی ادارات باردیگر شاهد سنگینی بار ترافیک خواهیم بود.

کد مطلب 1445884

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