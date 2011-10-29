13پروژه راهسازی در کهگیلویه و بویراحمد در دست اجراست

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: کار مطالعاتی اتصال استان به شبکه ریلی کشور نیز انجام گرفت و به کمیسیون ماده 32 در مرکز ارایه شد و در سال جاری تکلیف نهائی آن مشخص خواهد شد.

وی بیان کرد: برای احداث این راه‌آهن به‌ طول تقریبی 170 کیلومتر، اعتباری افزون بر سه هزار و 58 میلیارد ریال برآورد شده که حداقل 50 درصد آن باید که از منابع فاینانس داخلی و خارجی تامین شود.

نیکزاد همچنین عنوان کرد: در حال حاضر 84 کیلومتر بزرگراه در بخش‌های مختلف استان در حال ساخت است.

وی بیان داشت: 38 کیلومتر از بزرگراه یاسوج - شیراز در حوزه راه‌های استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد که برای اتمام آن 380 میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده است و تلاش می‌کنیم در نوروز 91 این مسیر به بهره برداری برسد.

نیکزاد اظهار داشت: در سفر اخیر وزیر راه و شهرسازی 16 کیلومتر از این مسیر به بهره برداری رسید و 22 کیلومتر از این محور هم به سه قطعه تقسیم شده و در دست اجرا است.

وی یادآور شد: به‌ دلیل کوهستانی بودن مسیر، هزینه ساخت این بزرگراه‌ها بالاست و باید در نقطه به نقطه آن انفجار صورت بگیرد و در بسیاری از طول مسیر دیوارهای کناری احداث شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین به جاده طریق الرضا(ع) اشاره کرد و گفت: این جاده نزدیکترین مسیر برای اتصال جنوب کشور به حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) است که 45 کیلومتر از این جاده در حوزه راه‌های این استان است.

وی افزود: طبق قرارداد، این قطعه به ‌طول 10 کیلومتر با اعتبار 39میلیارد ریال به‌مدت 18ماه توسط شرکت پیمانکار بویر راه تکمیل خواهد شد.

نیکزاد همچنین به عملیات اجرایی احداث بزرگترین راه روستایی در این استان هم اشاره کرد و گفت: این طرح شامل دو محور به طول 105کیلومتر مسافت است که 50 کیلومتر آن در حوزه شهرستان کهگیلویه و 55کیلومتر هم در حوزه شهرستان بویراحمد قرار دارد.

وی اظهار داشت: این پروژه ملی شامل، محور "مارگون" - "دو راهی رون" به امام زاده "شاه غالب"(س) و "سیلاب کلوار" به‌ طول 55 کیلومتر و مسیر دو راهی رون به‌ سمت بخش دیشموک در شهرستان کهگیلویه به‌ طول 50 کیلومتر است.

نیکزاد عنوان کرد: اعتبار این پروژه ملی 100میلیارد ریال است و درمدت دو سال به‌ طور کامل به‌ بهره‌ برداری خواهد رسید.

وی بیان کرد: 50 روستا با بیش از یک‌هزار خانوار از مزایای این پروژه بهره‌مند خواهند شد و 20 کیلومتر از این مسیر در سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین محور ارتباطی "پاتاوه" – "دهدشت" را یکی از پروژه‌های ملی و کلیدی استان عنوان کرد و گفت: این پروژه حیاتی باعث شکوفایی اقتصادی بخش میانی استان که در حال حاضر به‌ دلیل مسدود بودن رونق چندانی ندارد، خواهد شد.

وی افزود: برآورد اعتبار برای بهره‌برداری از این طرح حدود دو هزار و 300 میلیارد ریال است که باتوجه به رایزنی‌هایی که با مسئولان وزارت راه و ترابری انجام گرفته، قرار است ازطریق صندوق ملی توسعه اسلامی تامین شود.

نیکزاد عنوان کرد: این محور مهم در واقع تکمیل کننده کریدور شمال به جنوب کشور است و 220 کیلومتر مسیر بندر امام(ره) به مرکز کشور را کوتاهتر می‌کند.

وی در خصوص آخرین وضعیت این مسیر گفت: این محور به طول 137 کیلومتر، برای تسریع در تکمیل آن به چهار قطعه تقسیم شده است که عملیات راهسازی در همه آنها با سرعت ادامه دارد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیشرفت فیزیکی کلی جاده پاتاوه به دهدشت را 65 درصد عنوان کرد.