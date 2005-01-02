سند چشم انداز بيست ساله راهي براي رسيدن به جايگاه نخست در منطقه

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، يك استاد دانشگاه با بيان اين مطلب افزود: سند چشم انداز بيست ساله نظام براي دستيابي به جايگاه نخست درابعاد اقتصادي ، علمي و فناوري در منطقه طراحي شده كه براي براي رسيدن به چنين جايگاهي ، چهار برنامه پنج ساله طراحي شده است .

نوبخت اظهار داشت : برنامه چهارم توسعه كشور نخستين برنامه براي رسيدن به اهداف مورد نظرخواهد بود و براي دستيابي جايگاه اقتصادي مورد نظر ، رسيدن به رشد هفت درصدي در اقتصاد ايران ضروري به نظر مي رسد كه خوشبختانه برنامه چهارم در راستاي تحقق رشد توليد ناخالص داخلي طراحي شده است .

وي با اشاره به تغييرات بوجود آمده در فرآيند بررسي برنامه چهارم گفت: هرچند در فرآيند رسيدگي برنامه چهارم هم در مجلس ششم و هفتم اصلاحات و تغييرات متعددي بوجودآمده ولي همچنان ساختار اين برنامه براي دستيابي به رشد هشت درصدي محفوظ مانده و به نظرمي رسد اين برنامه بتواند اصلاحات ساختاري عمده اي در بخش اقتصاد بوجود آورد .

نوبخت اصلاحات اداري در كشوررا ضروري دانست و تاكيد كرد: با كوچك سازي وكاهش حجم فعاليتهاي دولت و فراهم آوردن بستر مناسب براي مشاركت بخش غير دولتي در داخل و استفاده ازمنابع خارجي و تجهيز منابع مي توان موجب دستيابي به جايگاه نخست در منطقه شد .

نوبخت با اشاره به گزارشات صندوق بين المللي پول، كه عمدتا نشان دهنده بالابودن و مطرح بودن اقتصاد ايران در خاورميانه است افزود: با توجه به اجراي فعاليتهاي زير بنايي انجام شده طي سه برنامه گذشته در كشور، دستيابي به چنين رشدي يعني رشد نزديك به هفت درصد كه هم اكنون حاصل شده و ايجاد رشد هشت درصدي براي ايران ضروري است .