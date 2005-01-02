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۱۳ دی ۱۳۸۳، ۱۴:۰۵

يك استاد دانشگاه

سند چشم انداز بيست ساله راهي براي رسيدن به جايگاه نخست در منطقه

سند چشم انداز بيست ساله كشور در راستاي تحقق جايگاه نخست در ابعاد اقتصادي ، علمي و فناوري در منطقه طراحي شده است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، يك استاد دانشگاه با  بيان اين مطلب افزود: سند چشم انداز بيست ساله نظام براي دستيابي به جايگاه نخست  درابعاد اقتصادي ، علمي و فناوري در منطقه  طراحي شده كه براي  براي رسيدن به چنين جايگاهي ، چهار برنامه پنج ساله طراحي شده است .
نوبخت اظهار داشت : برنامه چهارم توسعه كشور نخستين برنامه براي رسيدن به اهداف مورد نظرخواهد بود و  براي دستيابي   جايگاه اقتصادي  مورد نظر ، رسيدن به  رشد هفت درصدي در اقتصاد ايران  ضروري به نظر مي رسد كه خوشبختانه برنامه چهارم در راستاي  تحقق  رشد توليد ناخالص داخلي طراحي شده است .
وي با اشاره به تغييرات  بوجود آمده در فرآيند بررسي برنامه چهارم گفت: هرچند در فرآيند رسيدگي برنامه چهارم هم در مجلس ششم و هفتم اصلاحات و تغييرات متعددي بوجودآمده ولي همچنان ساختار اين برنامه براي دستيابي به رشد هشت درصدي محفوظ مانده و به نظرمي رسد اين برنامه بتواند اصلاحات ساختاري  عمده اي در بخش  اقتصاد بوجود آورد .
نوبخت  اصلاحات اداري در كشوررا  ضروري دانست و تاكيد كرد:  با كوچك سازي وكاهش حجم فعاليتهاي دولت  و فراهم آوردن بستر مناسب براي  مشاركت بخش غير دولتي در داخل و  استفاده ازمنابع خارجي و تجهيز منابع مي توان  موجب  دستيابي به جايگاه  نخست در منطقه شد .
نوبخت با اشاره به گزارشات  صندوق بين المللي پول، كه عمدتا نشان دهنده بالابودن و مطرح بودن اقتصاد ايران در خاورميانه  است  افزود:  با توجه به اجراي فعاليتهاي زير بنايي انجام شده طي سه برنامه گذشته در كشور،  دستيابي به چنين رشدي يعني رشد نزديك به هفت درصد كه هم اكنون حاصل شده و ايجاد رشد هشت درصدي براي ايران ضروري است .

کد مطلب 144589

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