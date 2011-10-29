ضرورت مقاوم سازی روستاهای گیلان/ روستاها در برابر حوادث بی دفاعند

به گزارش خبرنگار مهر، آمارها نشان می دهــد اغلب روستاییان در واحـدهای مسکونی قدیمی ساکنند که خانه های با استقامت نیستند، سبک ساخت و ساز آنها نیز قدیمی است.



همچنین امروزه با توجه به آگاه سازی مردم از پیامدهای سوانح طبیعی موجب شده است که ساکنان شهرها و روستاها درصدد مقاوم سازی و یا بهسازی منازل خود برآیند و مسئولان نیز درصدد برآمده اند تا با برنامه ریزی دقیق، منازل مسکونی به ویژه روستایی را مقابل زلزله و سایر حوادث مقاوم سازی کنند.



اگربه روستاهای که با فاصلـه بیشتری از مراکز شهری واقع شده اند سری بزنید شاهد خواهید بود که در ساخت بیشتر این بناها به دلیل نوع آب و هوا و سازگاری با این محیط از کاه و گل و برخی گچ و سنگ استفاده شده است که به همین علت ضرورت "مقاوم سازی" واحدهای مسکونی روستایی استان بر کسی پوشیده نیست.

ضرورت "مقاوم سازی" واحدهای مسکونی روستایی گیلان بر کسی پوشیده نیست

یکی از روستانشینان شهرستان رشت در این باره گفت: در سال های گذشته برای دریافت وام مقاوم سازی مسکن مشکلات زیادی وجود داشت، خودم با دشواری فراوان این وام را دریافت کردم اما هم اکنون کسانی که این تسهیلات را درخواست می کنند حداکثر دو ماه بعد وام خود را دریافت می کنند.



علی هاشمی افزود: با دریافت وام هفت میلیون تومانی و مهندس ناظر معرفی شده از بنیاد مسکن توانستم خانه مسکونی خود را با کیفیت بهتری بسازم.



وی ادامه داد: طی سال های گذشته در ساخت مسکـن روستاییان هیچ نظارتی صورت نمی گرفت اما اکنون دولت علاوه بر پرداخت تسهیلات یک نفر مهندس را برای نظارت بر کار معرفی می کند که در صورت کیفیت پائین ساختمان وام مسکن از سوی بنیاد مسکن پرداخت نمی شود.



دیگر روستانشین گیلانی همکاری نکردن بانک ها و مشکل ضامن را از معضلات طرح مقاوم سازی دانست و گفت: برخی از بانک ها اعلام کردند که ضامن باید استخدام رسمی باشد که این با سیاست های اولیـه طرح همخوانی ندارد چرا که در طرح پیش بینی شده کشوری اعلام شده است که ضمانت باید بصورت سفته و زنجیره ای سه نفره باشد.



محمد علی فلاح افزود: با توجه به اینکه ساکنان مناطق روستایی از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه هستند، بهترین گزینه برای مقاوم سازی و بهسازی خانه های روستایی گرفتن تسهیلات است.

روستایی ها به دلیل نداشتن ضمانت درخواستی بانک ها از دریافت وام مقاوم سازی محروم می شوند

وی یادآورشد: در حال حاضر برخی ازمتقاضیان تسهیلات مقاوم سازی مسکن روستایی استان به دلیل نداشتن ضمانت درخواستی بانک ها از دریافت وام محروم شده اند.



در این ارتباط مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در شش سال گذشته 49 هزار واحد مسکونی روستایی با اعتباری سه هزار و 600 میلیارد ریال در استان مقاوم سازی شده است.



سیاوش ذوالفقاری با اعلام اینکه عملیات مقاوم سازی 70 هزار واحد خانه روستایی از سال 84 آغاز شده است، افزود: سهمیه امسال عملیات مقاوم سازی خانه های روستایی استان 13 هزار و 90 واحد است.



وی اظهارداشت: هیچ گونه محدودیتی در پرداخت تسهیلات وجود ندارد و متقاضیان در کمترین زمان به بانک های عامل معرفی می شوند.



مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان گفت: برای هر واحد مسکونی 100 میلیون ریال در قالب وام بهسازی مسکن در اختیار روستاییان قرارگرفته و با نظارت بنیاد مسکن احداث می شود.



وی همچنین در خصوص اهداف طرح بهسازی و نوسازی مسکن روستایی افزود: این طرح با هدف ایمن سازی بناهای روستایی در مقابل حوادث طبیعی، غیر مترقبه نظیر زلزله و غیره اجرا می شود.

تسهیلات با کارمزد پنج درصد طی بازه زمانی 13 ساله قابل بازپرداخت خواهد بود



ذوالفقاری در ادامه به نحوه دریافت تسهیلات اشاره کرد و یادآورشد: این تسهیلات با کارمزد پنج درصد طی بازده زمانی 13 ساله قابل بازپرداخت خواهد بود و متقاضیان باید پس از دریافت پروانه از شهرداری، بخشداری یا دهیاری های تابعه نسبت به تشکیل پرونده و معرفی به بانک های عامل به بنیاد مسکن شهرستان ها مراجعه کنند.



جمعیت قابل توجهی از گیلان در ‌روستاها استقرار دارند و نیمی از سکونتگاه های روستایی بر اساس معماری بومی، سنتی و به مفهومی گویاتر معماری روستایی بنا شده است، این وضع توجه و اقدام شایسته ملی در رابطه با مقاوم ‌سازی و بهسازی سکونتگاه های روستایی را ضروری می سازد.



یک کارشناس مسکن دراین رابطه گفت: با اجرای طرح مقاوم سـازی خانه های روستایی جهش فوق العاده ای در بهسازی مسکن روستایی انجام گرفته است.



محمد غلامی افزود: بسیاری از روستائیان همکاری های لازم را انجام نمی دهند و سعی می کنند تا سلیقه های فردی خود را بدون اطلاع و آگاهی از اصــول کارشناسی مقاوم ســازی ساختمان ها بکار گیرند.



وی اظهارداشت: همچنین کمبود نیروی ماهر و کاردان در ساختمان سازی، کمبــود مصالح استاندارد و با کیفیت در استان، بی اطلاعی مردم از حوادث غیرمترقبه مانند سیل و زلزله از دیگر معضلات این بخش است.

لزوم توجه به راهکارهای تسریع طرح بازسازی، مقاوم سازی و افزایش کیفیت بافت های روستایی

این کارشناس مسکن در ادامه جلوگیری از ارائه و تولید مصالح بی کیفیت و غیراستاندارد مانند شن، ماسه، بلوک و آجر، افزایش زمان و کیفیت آموزش اصول ساختمان سازی به مردم و مجریان، اطلاع رسانی مردم از عواقب حوادث غیرمترقبه با برگزاری کلاس های آموزشی و نشر بروشور، بنــر و برگــزاری همایش را از مهمترین راهکارهای تسریع طرح بازسازی و مقاوم سازی و افزایش کیفیت بافت های روستایی ذکر کرد.



وقوع زلزله در مناطق روستایی به دلیل عدم استحکام بناهای موجود که اکثرا فاقد سیستم سازهای مقاوم در برابر زلزله هستند، همواره با خسارت های جبران ناپذیر جانی همراه خواهد بود.



بدون شک مقاوم سازی خانه های روستایی بایدی از دو جنبه مد نظر قرار گیرد، نخست اینکه این مقاوم سازی دارای عملکردی در حد سطح عملکرد ایمنی جانی براساس دستورالعمل بهسازی لرزهای ایران و دوم هزینه آن متناسب با درآمد قشر آسیب پذیر روستایی باشد.