مسافران در فرودگاه بیرجند سرگردان شدند

یکی از مسافران پروازی در فرودگاه بیرجند به مهرگفت: هفته گذشته بلیط برگشت خود را برای ساعت 16 و 30 دقیقه پنج شنبه به تهران تهیه کرده ام اما متاسفانه بلیط من را کنسل کرده اند.

احمدی بیان کرد: اگرچه می گویند بلیط های دستی کنسل شده ولی من بلیط رجیستر شده دارم.

وی با بیان اینکه هیچ نظمی وجود ندارد، ادامه داد: یک کاغذ دست نویس را یکی از اعضای نهاد رئیس جمهوری در دست دارد و مدام در حال تغییر اسامی آن است و به هیچ عنوان پاسخگوی مردم نیستند.

یکی دیگر از معترضان وضع موجود شامگاه پنج شنبه در فرودگاه بیرجند در حضور معاون وزیر راه گفت: بلیط خود را از شرکت ماهان در ابتدای هفته تهیه کرده ام ولی الان هیچ کس پاسخگوی من نیست.

وی عنوان کرد: حتی برای پرواز بعدی هم افراد دیگری از هیئت دولت جایگزین من شده اند که خواستار توضیح از سوی مسئولان هستم.

برفی یکی از مسئولان فرودگاه بیرجند در این خصوص گفت: متاسفانه به دلیل تحریم ها سرور سایت شرکت مسافربری ماهان از سه شنبه دچار مشکل شده و کلیه بلیط ها دستی صادر شده اند و رجیستر نشده اند که دلیل این مشکلات پیش آمده است.

یکی از مسئولان استانی خراسان جنوبی نیز درحالی که بلیط پرواز قبلی را در دست داشت از وضع موجود گلایه کرد و افزود: نمی دانم این بی نظمی به چه علت است ولی شخصا خواستار رسانه ای کردن این امر و پیگیری توسط مسئولان هستم این امور اثر سوئی در وجهه دولت در نزد مردم خواهد داشت.

در زمان تهیه این گزارش شاهد اعتراض های مردم به کارمندان ماهان بودیم.