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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۳۹

ولیزاده به مهر خبر داد:

105 نفر در تصادفات رانندگی محدوده استان اردبیل کشته شدند

105 نفر در تصادفات رانندگی محدوده استان اردبیل کشته شدند

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی استان اردبیل گفت: در پنج ماه نخست سال جاری 105 نفر در تصادفات رانندگی محدوده استان اردبیل جان خود را از دست داده اند.

بهزاد ولیزاده روز شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمارهای استانی بیش از 20 درصد این حوادث در شهریور ماه امسال رخ داده است.

به گفته وی طی شهریور ماه سال جاری تعداد 23 نفر به علل حوادث رانندگی در سطح استان جان خود را از دست داده اند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان افزود: از این تعداد چهار نفر در حوزه درون شهری، 16 نفر در حوزه برون شهری و سه نفر در حوزه جاده های روستائی بوده است.

وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 21 درصدی را نشان می دهد، اضافه کرد: در بین این 23 نفر فاصله زمانی مابین تصادف و فوت دو نفر بیش از یک ماه بوده است.

ولیزلده با بیان اینکه امکان تغییر در آمار شهریورماه به خاطر امکان افزوده شدن مصدومانی که در مراکز درمانی خارج از استان جان خود را از دست داده اند وجود دارد، یادآور شد: این مورد پس از تجمیع آمار کشوری در سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام خواهد شد.

وی همچنین تعداد مصدومان ناشی از حوادث رانندگی را طی شش ماهه اول سال جاری دو هزار و 208 نفر اعلام کرد و ابراز داشت: از این تعداد نیز هزار و563 نفر مرد و 645 نفر زن هستند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با شاره به تعداد مصدومان شش ماهه اول سال 89 که دو هزار و 502 نفر بوده اند، عنوان کرد: در این زمینه نیز کاهش 12 درصدی را شاهد هستیم.

کد مطلب 1445894

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