عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

- دادگاه لاهه گفتگوهای غیر مستقیمی را با "سیف الاسلام" فرزند قذافی برای تسلیم شدن وی صورت داده است.

- 90 نفر در "سن دیگو" کالیفرنیا در اعتراض به اختلاف طبقاتی و بحران اقتصادی دستگیر شدند.

- یک مقام نظامی بریتانیایی، ضمن ابراز نگرانی از مفقود شدن برخی سلاح‌های زرادخانه حکومت قذافی گفت: ما می دانیم که سلاح هایی از زرادخانه لیبی غارت شده و به دست افراد ناباب افتاده است، اما از حجم این سلاح های مفقود شده بی اطلاعیم.

- زمین لرزه ای با قدرت 6.9 ریشتر، روز جمعه جنوب "پرو" در را لرزاند .

- راشد الغنوشی" رهبر حزب النهضه تونس، روز جمعه در جریان یک کنفرانس خبری گفت: حزب اسلامی النهضه از اصول و ارزش های خود کوتاه نخواهد آمد.



- یک مرد مسلح روز جمعه به سوی سفارت آمریکا در سارایوو ، پایتخت بوسنی و هرزگوین تیراندازی کرده است و تلویزیون دولتی بوسنی هویت این فرد مسلح را یک اسلامگرای افراطی از کشور صربستان اعلام کرده است.

- بر اساس یک نظر سنجی تازه حمایت از جنگ در افغانستان در بین شهروندان آمریکایی به پائین ترین میزان خود نزول کرده است.



- آمریکا فروش هواپیما به ترکیه را بررسی می کند.



- تظاهرات ضد دولتی دیگری در بحرین برگزار شد