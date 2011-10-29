  1. بین الملل
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۰۰

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

عناوین اخبار مهم جهان از شب گذشته تاکنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از رسانه های مهم جهان به شرح زیر است.

- دادگاه لاهه گفتگوهای غیر مستقیمی را با "سیف الاسلام" فرزند قذافی برای تسلیم شدن وی صورت داده است.

- 90 نفر در "سن دیگو" کالیفرنیا در اعتراض به اختلاف طبقاتی و بحران اقتصادی دستگیر شدند.

-  یک مقام نظامی بریتانیایی، ضمن ابراز نگرانی از مفقود شدن برخی سلاح‌های زرادخانه حکومت قذافی گفت: ما می دانیم که سلاح هایی از زرادخانه لیبی غارت شده و به دست افراد ناباب افتاده است، اما از حجم این سلاح های مفقود شده بی اطلاعیم.

- زمین لرزه ای با قدرت 6.9 ریشتر، روز جمعه جنوب "پرو" در را لرزاند .
 
- راشد الغنوشی" رهبر حزب النهضه تونس، روز جمعه در جریان یک کنفرانس خبری گفت: حزب اسلامی النهضه از اصول و ارزش های خود کوتاه نخواهد آمد.
 
- یک مرد مسلح روز جمعه به سوی سفارت آمریکا در سارایوو ، پایتخت بوسنی و هرزگوین تیراندازی کرده است و تلویزیون دولتی بوسنی هویت این فرد مسلح را یک اسلامگرای افراطی از کشور صربستان اعلام کرده است.
 
- بر اساس یک نظر سنجی تازه حمایت از جنگ در افغانستان در بین شهروندان آمریکایی به پائین ترین میزان خود نزول کرده است.
 
- آمریکا فروش هواپیما به ترکیه را بررسی می کند.
 
- تظاهرات ضد دولتی دیگری در بحرین برگزار شد
کد مطلب 1445895

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها