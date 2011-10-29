محمدجواد محبت تاثیرات مهمی در ساختار شعر داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، پنج شنبه هفته گذشته استاد محمد جواد محبت، از اساتید شعر و ادب کرمانشاه به دلیل سکته مغزی در بیمارستان امام سجاد کرمانشاه بستری شد.

حجت الاسلام محمد آفتابی با اشاره به نقش ارزنده محمدجواد محبت در ادبیات استان و کشور گفت: محبت یکی از نخبگان کرمانشاه و کشور در عصر حاضر است که تاثیرات مهمی در شعر و فرهنگ کرمانشاه از خود برجای گذاشته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تاکید کرد: متاسفانه استاد محبت مدتی است به دلیل کسالت در بیمارستان امام سجاد بستری شده است.

آفتابی افزود: بسیاری از هنرمندان و فرهنگ دوستان خطه کرمانشاه در این چند روز، به صورت مستمر جویای احوال استاد محبت هستند و ما هم مثل سایر شهروندان نگران حال عمومی وی هستیم.

وی تصریح کرد: از استاد محمد جواد محبت آثار زیادی در زمینه شعر برای تمام سطوح سنی به چاپ رسیده است که بسیاری از این اشعار در کتابهای درسی نیز گنجانده شده اند.

هفته گذشته، استاد محبت به عنوان نخبه فرهنگی به همراه دیگر نخبگان استان کرمانشاه به دیدار مقام معظم رهبری رفتند.

در حال حاضر محمدجواد محبت به دلیل سکته در بیمارستان امام سجاد کرمانشاه بستری و تحت مراقبت است.

مهمترین فعالیت آموزشی محبت، ‌شعر و شاعری است. طوریکه برای شاعران دهه 40 و 50 شعرهای اجتماعی و سیاسی او که با رگه های مشخص عاطفی زبانی خاص برای خود داشت، آشنا می باشد.