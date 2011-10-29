حال استاد محبت رو به بهبودی است

به گزارش خبرنگار مهر، استاد محمد جواد محبت شاعر معاصر و سراینده شعر معروف دوکاج که از چند روز پیش به علت سکته خفیف قلبی در بیمارستان بستری شده بود در وضعیت مطلوب‌تری قرار گرفته است.

براساس همین گزارش، مدیر‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه که به همراه جمعی از هنرمندان استان در بیمارستان سجاد با استاد محبت دیدار کرده در گفتگو با خبرنگار مهر، حال عمومی وی را رضایت‌بخش دانست و گفت: استاد محبت نه تنها سرمایه استان کرمانشاه بلکه از سرمایه‌‌های ملی ایران است که همه مشتاقان فرهنگ و ادب نگران حال ایشان هستند.

حجت‌الاسلام محمد آفتابی افزود: در این چند روز که ایشان بستری بودند تماس‌های بسیاری از نقاط مختلف کشور و مسئولان و هنرمندان شاخص داشتیم که جویای حال ایشان بودند که به حمدالله با حضور به موقع وی در بیمارستان و طول درمان مناسب هم‌اکنون در وضعیت مناسبی به سر می‌برند و احتمالا" در یکی دو روز آینده از بیمارستان ترخیص شوند.

استاد محمدجواد محبت از شاعران و ادبای شناخته شده کشور است که تاکنون مجموعه‌های از خیمه‌های عاشورا، آن سوی چهره زرد خورشید، موج عطرهای بهشتی (سروده‌هایی برای رسول اکرم ص)، خانه‌ی هل اتی (شعرهای علوی)، آه... ای بانوی طوبی سایه آه... (فاطمیات)، گریه‌ی دل ناصبوران (شعرهای عاشورایی)، گلوی سبز آواز (مجموعه شعرهایی برای حضرت امام (ره))، خاطرات سبز (مجموعه شعر نوجوانان)، از مرزهای فریاد (دفتر سروده‌های انقلابی)، گزیده ادبیات معاصر (مجموعه شعر)، قلب را فرصت حضور دهید (مجموعه شعر) و «اشک لطف می‌کند» از وی منتشر شده است.