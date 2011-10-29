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۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۱۹

برزرگری به مهر خبرداد

اعلام هفتگی فهرست کالاهای بی‌کیفیت/ جزئیات رتبه مصرف انرژی تولیدات داخلی

اعلام هفتگی فهرست کالاهای بی‌کیفیت/ جزئیات رتبه مصرف انرژی تولیدات داخلی

رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر اینکه فهرست کالاهای بی‌کیفیت هر هفته در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار می‌گیرد، گفت: ظرف دو سال آینده تمام تولیدات داخلی باید رتبه مصرف انرژی A و B داشته باشند.

نظام‌الدین برزگری در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت اعلام فهرست کالاهای بی‌کیفیت وارداتی گفت: فهرست کالاهای بی‌کیفیت وارداتی هر هفته از سوی سازمان ملی استاندارد، به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: سازمان توسعه تجارت ایران باید هر هفته این فهرست را اعلام کند.

وی با اشاره به تدوین استاندارد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی گفت: برخی از استانداردها در این رابطه در حال تدوین است؛ ضمن اینکه برای واردات کالا نیز اجازه ورود کالاهای پائین‌تر از گرید A و B داده نمی‌شود؛ ولی در داخل کشور تولید کالاها می‌تواند پائین‌تر از گرید A و B صورت گیرد؛ اما تا دو سال باید این گریدها به سطح A و B برسد.

به گزارش مهر، سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران موظفند تا در راستای اجرای طرح مدیریت واردات، فهرست کالاهای بی‎‌کیفیت را برای آگاهی عمومی منتشر کنند. این درحالی است که این فهرست‌ها به صورت هفتگی باید منتشر می‌شد؛ اما این موضوع چند هفته‌ای است که متوقف شده است. 

کد مطلب 1445903

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