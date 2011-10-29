نظام‌الدین برزگری در گفتگو با مهر با تاکید بر ضرورت اعلام فهرست کالاهای بی‌کیفیت وارداتی گفت: فهرست کالاهای بی‌کیفیت وارداتی هر هفته از سوی سازمان ملی استاندارد، به سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران افزود: سازمان توسعه تجارت ایران باید هر هفته این فهرست را اعلام کند.

وی با اشاره به تدوین استاندارد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی گفت: برخی از استانداردها در این رابطه در حال تدوین است؛ ضمن اینکه برای واردات کالا نیز اجازه ورود کالاهای پائین‌تر از گرید A و B داده نمی‌شود؛ ولی در داخل کشور تولید کالاها می‌تواند پائین‌تر از گرید A و B صورت گیرد؛ اما تا دو سال باید این گریدها به سطح A و B برسد.

به گزارش مهر، سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران موظفند تا در راستای اجرای طرح مدیریت واردات، فهرست کالاهای بی‎‌کیفیت را برای آگاهی عمومی منتشر کنند. این درحالی است که این فهرست‌ها به صورت هفتگی باید منتشر می‌شد؛ اما این موضوع چند هفته‌ای است که متوقف شده است.