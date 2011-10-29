تغییرات در نسخه جدید "در امتداد شهر"

به گزارش خبرنگار مهر، علی عطشانی کارگردان فیلم های سینمایی "در امتداد شهر" با نام قبلی "شش نفر زیر باران" و آنا نعمتی بازیگر این فیلم روز چهارشنبه چهارم آبان ماه مهمان غرفه خبرگزاری مهر درنمایشگاه مطبوعات شدند. این دو کارگردان و بازیگر سینمای ایران در بخشی از گفتگو خود درباره همکاری مشترک در این فیلم که به زودی اکران عمومی می‌شود، صحبت کردند.

*خبرگزاری مهر- گروه فرهنگ و هنر: "در امتداد شهر" آخرین ساخته شما با نام قبلی "شش نفر زیر باران" قرار است بعد از فیلم "پرتقال خونی" در گروه سینمایی قدس اکران عمومی شود. گویا فیلم نسبت به نسخه‌ای که در جشنواره فجر سال گذشته به اکران در آمده، تغییراتی کرده است؟

-علی عطشانی: فکر می‌کنم هنوز کمی عنوان جدید فیلم برای مخاطب جا نیافتاده باشد و این اثر را با همان "شش نفر زیر باران" بشناسد. ما بعد از جشنواره با واکنش‌هایی که از مخاطبان و منتقدان گرفتیم، تغییراتی در روایت فیلم ایجاد کردیم که امیدوارم این نسخه جدید مورد توجه قرار بگیرد.

* به نوعی فیلم را تدوین مجدد کردید؟

- عطشانی: تدوین فیلم به این معنا که از ابتدا این مرحله را انجام داده باشیم، نیست. اما سکانس‌ها کمی جابه جا شده و روایت تغییر کرده است. نسخه‌ای که در جشنواره به نمایش در آمد روایت غیر کلاسیک داشت و بین سکانس‌ها پراکندگی دیده می‌شد. به هر حال ما زمان کمی داشتیم تا فیلم را به جشنواره برسانیم. اما بعد از نمایش در این رویداد، احساس کردیم که شاید نمایش این نسخه در اکران عمومی با مخاطب کمتر ارتباط برقرار کند.

به همین دلیل سکانس‌ها و شخصیت‌ها را به هم نزدیک‌تر کردیم. داستان فیلم به این گونه بود که پنج شخصیت فیلم زندگی خود را دارند و در یک اتفاق به هم می‌رسند. یکی از این شخصیت‌ها نیزمربوط به نقش آنا نعمتی بود. در نسخه قبلی پراکندگی زیاد بود. در نسخه جدید تلاش کردیم سکانس‌های شخصیت‌ها را به هم نزدیک کنیم.

*این اولین همکاری شما با آنا نعمتی بود. درباره این موضوع توضیح می دهید؟

عطشانی: آنا نعمتی یک بازیگر پرانرژی است و این همکاری خاطره بسیار خوبی برای ما رقم زد. امیدوارم بتوانیم باز هم با یکدیگر همکاری کنیم و در کار جدید هم در خدمت ایشان باشیم.

* شما به عنوان یکی از بازیگران اصلی این فیلم درباره نقش خود صحبت می‌کنید؟

آنا نعمتی: "شیرین" شاید یکی از دوست‌داشتنی‌ترین نقش‌هایی بوده که در این مدت بازی کردم. زمانی که فیلمنامه "در امتداد شهر" را خواندم، هیجان زده شدم. چون با کارهای قبلی که من تا کنون در آن حضور داشتم به نوعی تفاوت داشت.

این برایم جالب بود که یک کارگردان جوان با توجه به نقش‌هایی که تاکنون از من دیده بود که هیچ ارتباطی به نقشی که قرار بود در"در امتداد شهر" بازی کنم، ندارد، به من پیشنهاد داد. فکر می‌کنم خیلی جسارت داشت و به من اطمینان کرد، جسارتی که شاید خیلی‌ها در سینما ندارند.

انرژی که عطشانی برای کارهایش دارد به من امید می‌داد که می‌توانم در نقشی متفاوت ظاهر شوم. البته این انرژی در بخشی از فیلمسازان جوان که مدتی است وارد سینما شده‌اند وجود دارد.

به هر حال قبل کار تمرین‌ها و دورخوانی‌هایی انجام دادیم و نقش مقابل من امیر حسین آرمان (حامد) دقیقاً با همین انگیزه و انرژی کار خود را دنبال کرد و ما توانستیم به همان چیزی که مدنظر کارگردان بود، برسیم.

* فکر می کنید فیلم در اکران با استقبال روبرو شود؟

- نعمتی: منتظرم "در امتداد شهر" اکران شود. متاسفانه چیز بیشتری درباره فیلم نمی‌دانم. زیرا مونتاژ مجدد کار را ندیدم. نسخه اولیه را چندین بار در جشنواره دیدم. امیدوارم نسخه جدید هم قابل قبول باشد و مورد استقبال قرار گیرد.