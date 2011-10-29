همایش سالانه انجمن علمی عفونی اطفال برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد رضا بلورساز رئیس هفتمین همایش انجمن علمی عفونی اطفال با بیان این مطلب گفت: در این همایش متخصصان کودکان، فوق تخصصهای عفونی اطفال، انکولوژی، هماتولوژی، ریه، اعصاب کودکان، پزشکان عمومی، رشته های گوش و حلق و بینی، چشم پزشکی، جراحی، عفونی و رشته های آزمایشگاهی حضور دارند.

عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی سال 2011 را سال جهانی مبارزه با مقاومت میکروبی و مصرف منطقی آنتی بیوتیکها نام گذاری کرده است به همین منظور اهداف برگزاری هفتمین همایش سالانه فوق تخصصی عفونی اطفال بحث بروی مقاومت میکروبی و مصرف منطقی آنتی بیوتیکهاست.

بلورساز تصریح کرد: همچنین به دنبال این هستیم که هم به بیماران آگاهی دهیم که آنتی بیوتیکها را به جا مصرف کنند و هم به پزشکان توصیه کنیم که در تجویز آنتی بیوتیکها دید بهتری داشته باشند. چرا که برخی از آنتی بیوتیکها قیمت بالایی داشته و هزینه های بسیار بالایی برای بیماران به بار می آورند.

به گفته وی از سوی دیگر در تلاشیم با آگاهی دهی به پزشکان از مصرف بی رویه آنتی بیوتیکها که باعث مقاومت دارویی می شوند جلوگیری کنیم.

بلورساز تاکید کرد: در حال حاضر متاسفانه برخی از آنتی بیوتیکها مانند آموکسی سیلین 50 درصد نسبت به بسیاری از میکروبها مقاومت نشان می دهند. همچنین آنتی بیوتیکهای جدیدی هم که به بازار ارائه می شوند به دلیل مصرف نابه جا و غیر منطقی باعث ایجاد مقاومت میکروبی می شوند.

وی اظهار امیدواری است که با برگزاری اینگونه همایشها و اطلاع رسانیها و آگاهی دهی از سوی پزشکان این رسم غلط که در خانواده های ایرانی رایج شده که تا فرد دچار تب می شود سریع آنتی بیوتیکهای غیر منطقی و بدون نظر پزشک تجویز می کنند برداشته شود.

بلورساز با بیان اینکه تاکنون 80 مقاله به دبیرخانه همایش از سوی اساتید فوق تخصص عفونی اطفال ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در طول برگزاری همایش شش میزگرد در محورهای عفونتهای میکروبی، ویروسی و قارچی، عوارض مصرف آنتی بیوتیکها برگزار می شود که در این میزگردها اساتید به بحث و تبادل نظر می پردازند.