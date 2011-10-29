تعدادی از مصوبات سفر رهبری به کرمانشاه تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی، در نشست با استاندار کرمانشاه گفت: اجرای تعدادی از مصوبات سفر مقام معظم رهبری به استان از جمله اجرای طرح های سد سازی، مهار آب های مرزی و سطحی، اجرای طرح های کشاورزی، راه و ترابری و گازرسانی به 500 روستا تعیین و تکلیف شده اند.

عزیزی تاکید کرد: باید نهایت تلاش و کوشش خود را در جهت اجرای مصوبات سفر مقام معظم رهبری در استان کرمانشاه بکار گیریم.

عزیزی معاون اجرایی و راهبردی رئیس جمهور افزود: خوشبختانه در سفر مقام عظمای ولایت به استان طرح های بسیار خوبی به تصویب رسید که با اجرای آنها استان متحول خواهد شد.

وی در پایان گفت: در اجرای مصوبات باید ضمن کار جهادی؛ از ایده های جدید و نو آوری نیز استفاده کنیم.

در این نشست راهکارهای لازم برای اجرای پروژه های آب، کشاورزی، مهار آب های سطحی، راه و ترابری و گازرسانی به 500 روستا ارائه گردید و مقرر شد برای تسریع در اجرای آنها جلسه ای در دوشنبه هفته جاری در دفتر معاون اجرایی رئیس جمهور و با حضور مسولین وزارتخانه های مرتبط و مدیران استان نیز تشکیل شود.

