درمانهای دارویی و فیزیکی در بیماریهای اسکلتی بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید منصور رایگانی با اشاره به برگزاری پانزدهمین کنگره سراسری طب فیزیکی و توانبخشی و الکترودیاگنوز طی روزهای 23 تا 25 آذر 90 در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، افزود: این کنگره دارای سه محور طب فیزیکی، طب توانبخشی و الکترودیاگنوز است.

وی گفت: در طب فیزیکی بیماریها و سندرمهایی که در سیستم اسکلتی و عضلانی بدن بروز می یابد و همراه با علایم مشخص درد است، مورد بررسی قرار می گیرد که شامل کمردرد، آرتروز، ضایعات ورزشی، روماتیسم بافت نرم و پوکی استخوان و... است. همچنین در این بخش روشهای درمانی دارویی و فیزیکی که برای این بیماریها مورد استفاده قرار می گیرد، مطرح می شود.

مدیر گروه طب فیزیکی و توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: در طب توانبخشی اقدامات و روشهای متنوع توانبخشی اعم از روشهای فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتاردرمانی و عملکرد تیمی که باعث ارتقا سطح زندگی و بهبود کیفیت زندگی و استقلال افراد دچار معلولیت می شود مورد بحث قرار می گیرد. عمده بیماریهایی که در این حوزه مدنظر است شامل ضایعات نخاعی، سکته های مغزی، ضربه های مغزی، میوپتی، فلج مغزی، قطع اندام و توانبخشی بیماریهای قلب و عروق و ریه می شود.

رایگانی ادامه داد: در بخش الکترودیاگنوز (استفاده از روشهای الکتریکی برای تشخیص بیماریهای اعصاب و عضلات)، همکاران پزشک آخرین مطالعات یافته ها و تجربیات خود را به بحث و تبادل نظر می گذارند.

رئیس پانزدهمین کنگره سراسری سالیانه طب فیزیکی و توانبخشی ایران با بیان اینکه یکی از موضوعات کنگره اقدامات طب فیزیکی و توانبخشی برای ارتقا کیفیت زندگی است، گفت: بحث راهکارهای افزایش کیفیت زندگی به خصوص در بیماران و افرادی که دچار معلولیت وناتوانی هستند یکی از محورهای مهم در این کنگره محسوب می شود.

وی افزود: یکی از مهمترین مشخصات حیطه طب فیزیکی و توانبخشی به کار بردن روشهایی است که منجر به افزایش کیفیت زندگی می شود به این صورت که باید افرادی که دچار بیماری خاصی نیستند تشویق و توصیه به انجام حرکتهای ورزشی و اجتناب از بی حرکتی، کاهش استرسهای روزانه و استفاده حداکثری از وسایل و روشهای مکانیکی به جای استفاده از روشها و وسایل الکترونیکی که هیچ نیازی به کار فیزیکی ندارند، شوند.

رایگانی در ادامه با ارائه یک دستور العمل ساده گفت: مردم باید تا آنجا که امکان دارد پیاده روی کنند و از آسانسور استفاده نکنند و برای انجام کارهای روزانه از بدن استفاده کنند. همچنین والدین باید کودکان را وادار کنند به جای بازیهای کامپیوتری ایستای بدون تحرک از بازیهای استفاده کنند که لازمه آن تحرک است. البته در افراد سالمند بسیار مهم است که وضعیت انجام فعالیتهای فیزیکی آنها و تجویز نوع ورزشها آنها تحت نظر پزشک متخصص باشد. چرا که هر فردی که دچار هر نوع بیماری هست به نوعی می تواند متحرک باشد بنابراین وجود هر نوع بیماری مانع از ایجاد تحرک نمی شود اما تحرک این افراد به خاطر شرایط خاص باید بعد از معاینه و تجویز پزشک صورت گیرد.

به گفته وی در این کنگره تمامی متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی و سایر تخصصهای پزشکی از جمله پزشکان عمومی، پرستاران، متخصصین داخلی ارتوپدی نورولوژی و...، پیراپزشکان و کارشناسان و مقاطع بالاتر علوم توانبخشی شامل گفتار درمانگرها، فیزیوتراپیستها، کاردرمانگرها و چند تن از محققان مدعو خارجی شرکت می کنند.