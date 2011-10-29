دکتر مرضیه وحید دستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر به مطالبات بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی از بیمه ها اشاره کرد و افزود: صندوق تامین اجتماعی مطالبات وزارت بهداشت را با چند ماه تاخیر پرداخت می کند.

وی با عنوان این مطلب که صندوق تامین اجتماعی 4 برابر بیشتر از وزارت بهداشت برای تختهای بیمارستانی خود هزینه می کند، به طلب 250 میلیارد تومانی وزارت بهداشت از بیمه های خصوصی اشاره کرد و افزود: در این بین فقط عملکرد شرکت بیمه ایران که مطالبات خودش را تقریبا به روز پرداخت می کند، قابل توجه است.

وزیر بهداشت با اعلام اینکه بیش از 85 درصد درآمدهای بیمارستانی از محل فرانشیز بیمه هاست، از عملکرد سازمان بیمه خدمات درمانی در پرداخت مطالبات وزارت بهداشت تقدیر کرد.

دستجردی در ادامه با اشاره به گران بودن قیمت برخی اقلام دارویی که مشکلاتی را برای بیماران کم درآمد جامعه به وجود آورده است، بر پوشش بیمه ای داروهای جدید تاکید کرد و افزود: داروهای گیاهی که تولید داخل است و مشابه خارجی ندارند، همچنان فاقد پوشش بیمه ای هستند که لازم است هرچه زودتر این داروها تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

وی با اشاره به داروهای آیمود و آنژی پارس که منشاء گیاهی دارند، اظهارداشت: رئیس جمهور قول داده اند تمامی داروهای گیاهی وارد سیستم بیمه ای شوند.