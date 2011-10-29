معاون اجرایی و راهبردی رئیس جمهور از روستاهای کرمانشاه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اجرایی و راهبردی رئیس جمهور و استاندار کرمانشاه به همراه جمعی از مدیران اجرایی استان؛ تعدادی از روستاهای بخش مرکزی، ماهیدشت و بیلوار شهرستان کرمانشاه را به منظور رفع مسائل و مشکلات این روستاها مورد بازدید قرار دادند.

بر اساس این گزارش، روستای کمره گره از دهستان های بخش بیلوار، روستاهای زنگیشه، کهرار علیا و پشت کش از روستاهای بخش مرکزی کرمانشاه و روستای توه لطیف روستای بخش ماهیدشت از جمله روستاهایی بود که مورد بازدید معاون اجرایی و راهبردی رئیس جمهور و استاندار کرمانشاه و هئیت همراه قرار گرفت.

در این بازدید معاون اجرایی و راهبردی رئیس جمهور و استاندار کرمانشاه بر رفع مشکلات و مسائل این روستاها تاکید کردند و از مدیران اجرایی ذیربط خواستند که نهایت تلاش و کوشش خود را برای رفع مشکلات این روستاها بکار گیرند.

مقرر شد در جلسه ای که روزهای آینده به ریاست معاون اجرایی و راهبردی رئیس جمهور و استاندار کرمانشاه و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی ذیربط در استانداری برگزار می شود، تمامی مشکلات این روستاها مطرح و راهکارها و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات آنها اتخاذ شود.

