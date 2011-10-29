90 نفر در سان دیه گو بازداشت شدند/ بحرانهای دهه هفتاد تداعی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، لس آنجلس تایمز در گزارشی اعلام کرد که 60 نفر از دستگیر شدگان در سن دیه گو کالیفرنیا بودند و 30 نفر دیگر در "نشویل" تنسی دستگیر شدند.

این روزنامه نوشت: در حدود ساعت 2 صبح روز جمعه به وقت محلی پلیس سن دیگو شروع به حرکت به سوی معترضینی کرد که طی سه هفته گذشته در مرکز سیویک پلازا و پارک کودکان چادر زده بودند.

گفته می شود که پلیس ضمن خارج کردن معترضین از این دو مکان چادرهای آنها را ضبط کرد.

"بیل لنسداون" رئیس پلیس این شهر گفت که معترضین دستور پلیس مبنی بر جمع آوری چادرها، میزها و دیگر وسایل از اماکن عمومی را نادیده گرفته بودند و این اقدام معترضین جایی را برای گفتگو نگذاشته است.

همچنین گفته می شود در ادامه اعتراضات ضد وال استریت، در نشویل تنسی پلیس با یورش به نزدیکی ساختمان کنگره ایالتی 30 نفر از آنان را دستگیر کرد.

پلیس نشویل اعلام کرد که معترضین هشدارهای مربوط به منع آمد و شد را نقض کرده بودند.

در همین رابطه همچنین اوکلند کالیفرنیا نیز در چند روز گذشته شاهد اعتراضات گسترده بوده است.

جاش فتال، شین باوئر، و سارا شورد سه شهروند آمریکایی که در ایران زندانی بودند نیز از شرکت کنندگان در تظاهرات اوکلند بودند.