نقشه پراکندگی مواد معدنی کشورهای عضو اکو تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس امید اردبیلی افزود: در این نقشه اطلاعات مربوط به 7 هزار و 200 نقطه معدنی شامل معادن بزرگ، متوسط و کوچک کشورهای عضو آورده شده است.

مسئول دبیرخانه اکو مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور اظهار داشت: عناصر معدنی در این نقشه به 5 دسته فلزی، غیر فلزی و صنعتی، سنگهای ساختمانی، سوختهای فسیلی و سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی تقسیم شده اند و هر کدام از آنها با یک نماد مشخص بر روی نقشه پیاده شده است.



وی ادامه داد: این پروژه با هدف تهیه نقشه مناسبی که منابع مختلف معدنی منطقه را بر مبنای نقشه زمین شناسی پوشش داده، منطبق با فرآیند متالوژنی (به شناخت و استخراج فلزات و فناوریهای کار با فلزات)، مینرالوژنی (کانی شناسی) مربوط و نیز نوع لیتولوژی (سنگ شناسی) و ویژگیهای رسوبی اجرایی شد.



طبق این گزارش، در سومین نشست کارشناسان معدنی اکو در سال 2007 در اسلام آباد پاکستان پیشنهاد تهیه نقشه پراکندگی مواد معدنی کشورهای عضو اکو به تصویب کلیه اعضاء رسید و مسئولیت تهیه آن به سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی معدنی ایران و دبیرخانه اکو واگذار شد.