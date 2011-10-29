تکواندوی کرمانشاه در سکوی سوم کشور ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مسابقات که در سالن شهید جعفری برگزار شد، تکواندوکاران تیم مازندران پس از دو روز رقابت با رقیبان و با کسب سه طلا و یک برنز و 54 امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.

تیم های تهران با یک طلا و چهار برنز و 39 امتیاز، کرمانشاه با یک طلا و یک نقره و 35 امتیاز و زنجان با یک طلا و یک برنز و 31 امتیاز به ترتیب در رده های دوم تا چهارم ایستادند.

بر اساس این گزارش، کمیته برگزاری و فنی این مسابقات تیم آذربایجان شرقی را به عنوان تیم اخلاق، محمدعلی علی نیا از کردستان را به عنوان بهترین سرپرست، یوسف علی هادی پور از مازندران را به عنوان بهترین مربی، رامین سقیانی از گلستان و منصور حدادی از مازندران را به عنوان بهترین داور و روح الله ابراهیمی از مازندران را به عنوان بهترین تکواندوکار انتخاب کرد.

