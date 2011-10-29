محور هراز مسدود شد/ رانندگان با تجهیزات ایمنی حرکت کنند

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محور هراز از صبح شنبه (7 آبان ماه جاری) به علت ریزش کوه و بارش برف مسدود است و تردد خودروها در این محور ممنوع است. ضمن اینکه محور شمشک - دیزین نیز از روز گذشته به علت بارش برف مسدود شده است.

وی ادامه داد: رانندگان برای سفر به استانهای شمالی و کوهستانی باید تجهیزات ایمنی شامل زنجیر چرخ، پتو و وسایل گرمایشی را به همراه داشته باشند. ضمن اینکه قبل از سفر از سالم بودن وسیله نقلیه خود اطمینان حاصل کنند.

جانشین فرمانده پلیس راه کشور با اشاره به باز بودن تمامی جاده های کشور به جز محور شمشک - دیزین و هراز تاکید کرد: بارش برف و باران در محورهای استان تهران و شمالی کشور سنگین گزارش شده و سطح جاده لغزنده است.