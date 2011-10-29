ادغام وزارت تعاون محصول اختلاف بود/ کوچ دبیرکل به ساختمان جدید اتاق

داریوش پاکبین در گفتگو با مهر در خصوص آخرین وضعیت انتخابات اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه به دنبال طرح مسائل حاشیه ای نیستم، گفت: برای تغییر و تحول در همه بخش ها همیشه برخی حواشی بوده و خواهد بود ولی در این زمینه دیدگاه ها متفاوت است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران، اظهار داشت: در این دور از انتخابات نیز هیئت نظارت در شهریورماه اعلام کرد که برخی نمی توانند در انتخابات دور جدید اتاق تعاون شرکت کنند ولی بدون توجه به این موارد در انتخابات آمدند و باعث ایجاد مسائلی برای اتاق تعاون ایران شد.

دبیرکل کیست؟

پاکبین با بیان اینکه در نهایت من به عنوان دبیرکل جدید اتاق تعاون در 27 مهرماه سال جاری معرفی شدم، افزود: از نظر قانونی دبیرکل کسی است که قانون او را قبول داشته باشد. تاکنون نیز ساختمان اتاق تعاون به هیئت مدیره و دبیرکل جدید تحویل نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در این زمینه نباید جلوتر از قانون عمل کرد و ما در هیئت مدیره جدید اتاق تعاون اعتقاد داریم که از قانون تبعیت می کنیم و از حق اتاق عقب نشینی نخواهیم کرد؛ بنابراین باید اتاق تعاون تحویل شود.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با بیان این مطلب که آخرین نظر در مورد انتخابات اتاق نیز نیز توسط دادستان اعلام خواهد شد، گفت: به نظر می رسد که کارها در مسیر قانونی خود انجام شده ولی هنوز هم با جعل عنوان اتاق تعاون حواشی و نامه هایی امضاء می شود.

اختلافات تعاونی‌ها

به گفته پاکبین، اینگونه اقدامات به ضرر بخش تعاون است و همه ما 1.5 سال ضربه اختلافات اتاق تعاون و دولت را دیدیم که در نهایت باعث ادغام وزارت تعاون سابق شد ولی امروز دیگر جای این مسائل نیست و نامه نگاری های انجام شده با وزیر تعاون، کار و رفاه نیز وجهه قانونی ندارد.

وی ادامه داد: اگر هم فکر می کنند تظلمی نسبت به آنها صورت گرفته است دلیلی بر تحویل ندادن اتاق تعاون نیست و هرگونه دخل و تصرف در اموال اتاق خلاف قانون است و باید تاوان اضافه ماندن در اتاق بدون موقعیت قانونی پس داده شود.

این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه ما نگران ساختمان برای اتاق تعاون نیستیم، گفت: با تمهیداتی که توسط هیئت مدیره اندیشیده شد بزودی و در هفته جاری یک ساختمان جدید برای اتاق تعاون خواهیم خرید و منابع مالی آن نیز آماده شده است.

ساختمان می‌خریم

پاکبین با اشاره به اینکه ساختمان فعلی اتاق تعاون اجاره است و مالک آن تقاضای تخلیه کرده است، تصریح کرد: با خرید ساختمان جدید کارها از سر گرفته می شود.

وی در مورد نامه نگاری نمایندگان مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اظهار داشت: با اینکه نمایندگان مجلس نامه ای به وزیر نوشته اند ولی نباید احساساتی برخورد کنند و کارها باید بر مبنای قانون حرکت کند.

دبیرکل اتاق تعاون ایران افزود: تقاضا می کنم نمایندگان نشستی بگذارند تا بتوانیم توضیحات خود را ارائه کنیم و روند قانونی انتخابات اتاق تعاون را تشریح کنیم. باید به سمت تعامل با دولت پیش برویم.