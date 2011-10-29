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۷ آبان ۱۳۹۰، ۹:۲۰

مجموعه "دلنوازان" از شبکه سحر پخش می‌شود

مجموعه "دلنوازان" از شبکه سحر پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "دلنوازان" با زیرنویس بوسنیایی به زودی از شبکه جهانی سحر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دلنوازان" با مدیریت رحمان رستم‌پور در قالب 48 قسمت 44 دقیقه ای به زبان بوسنیایی زیرنویس شده است.

متون این سریال را مهرداد پورکی در سارایوو ترجمه شده و بهزاد لاجورد اپراتوری اثر را انجام داده است. در حال حاضر در مرحله بازبینی است.

"دلنوازان" به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی و مهران مهام و کارگردانی حسین سهیلی زاده بر مبنای فیلمنامه سعید جلالی و علیرضا کاظمی‌پور تهیه شده و فریبا کوثری، پرویز فلاحی‌پور، عبدالرضا اکبری، محمد حاتمی، سیاوش خیرابی، شاهرخ استخری، زهره فکور صبور و… در آن بازی می‌کنند.

این مجموعه مضمون اجتماعی دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: جهان و فروغ خواهر و برادری هستند که سال‌ها است در یک خانه دو طبقه به همراه فرزندانشان زندگی می‌کنند. بهزاد پسر جهان قرار است با مهتاب ازدواج کند. اما این اتفاق نمی‌افتد و…
 

کد مطلب 1445929

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