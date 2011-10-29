بسیج دانش آموزی خراسان شمالی 700 برنامه در مدارس اجرا می کند

حسنعلی حاجتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تعداد پایگاه های بسیج دانش آموزی در استان را 700 واحد عنوان کرد و اظهار داشت: در استان بیش از 62 هزار دانش آموز بسیجی هستند.

وی از جمله برنامه های بسیج دانش آموزی خراسان شمالی را دیدار با ائمه جمعه، خانواده شهدا و جانبازان، برگزاری نشست عمومی معرفتی بصیرتی حلقه های صالحین، نشست روشنگری در مدارس استان با موضوع بیداری اسلامی، برگزاری صبحگاه سراسری، نواختن زنگ ایثار در مدارس و ... برشمرد.

حاجتی یادآور شد: مهمترین برنامه هفته بسیج دانش آموزی شرکت پرشور دانش آموزان در راهپیمایی روز 13 آبان ماه و اعلام انزجار از استکبار جهانی و حضور پرشور در نماز جمعه خواهد بود.

وی همچنین از برگزاری مسابقه قرآن و عترت و تجلیل از دانش آموزان شرکت کننده در ارودوی هجرت 3 در این هفته خبر داد و گفت: در اردوی هجرت 3 بیش از 37 هزار نفر روز کار توسط دانش آموزان و 25 هزار نفر روز کار توسط فرهنگیان استان صورت گرفت.

حاجتی یادآور شد: در سال گذشته میزان کار صورت گرفته در اردوی هجرت 3 توسط دانش آموزان استان 18 هزار نفر روز بود که این میزان کار در تابستان سال جاری افزایش دو برابری داشته است.

وی غبار روبی مزار شهدا، مسابقه دو رهروان شهدا ویژه دانش آموزان پسر، کوهپیمایی و پیاده روی دانش آموزان به مقصد پارک ملی بش قارداش، برگزاری مسابقه نقاشی ویژه امیدان بسیجی(دانش آموزان مقطع ابتدایی) با موضوع "آمریکا شیطان بزرگ، دشمن انقلاب" را از دیگر برنامه های بسیج دانش آموزی خراسان شمالی در این هفته برشمرد.