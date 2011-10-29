تمجید مشاور امنیت ملی آمریکا از جنگ مشارکتی لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، "تام دانیلون" مشاور اوباما در امور امنیت ملی در مقاله ای برای واشنگتن پست نوشت: تقسیم بار جنگ بیش از یک شعار سیاسی است و این به معنای تقسیم هزینه های جنگی است.

وی تاکید کرد: هزینه های مشارکت 8 ماهه آمریکا در عملیات لیبی به 1.2 میلیارد دلار دلار می رسد که جزئی از کل کمکهای بین المللی برای لیبی بوده و از هزینه یک هفته عملیات درعراق و افغانستان کمتر است.

دانیلون سقوط رژیم قذافی را بیانگر ارزش منحصر به فرد رهبری آمریکا در ائتلافهای بین المللی مانند ناتو دانست. وی با تمجید از مشارکت کشورهای عضو ناتو خارج از این پیمان در عملیات نظامی لیبی افزود: سیاست اوباما در لیبی به رسیدن به اهدافش موفق بود که طی آن مسئولیتهای جنگ در این کشور تقسیم شد.