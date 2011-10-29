  1. بین الملل
  2. سایر
۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۰

چین :

تنها راه حل برنامه هسته ای ایران گفتگو است/ محورهای پیشنهاد پکن به آژانس

تنها راه حل برنامه هسته ای ایران گفتگو است/ محورهای پیشنهاد پکن به آژانس

سخنگوی وزارت خارجه چین در سخنانی بر ادامه همکاری پکن با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای حل پرونده هسته ای ایران تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، خانم "جیانگ یو" در این سخنان گفت: تنها راه حل موجود برای حل موضوع هسته ای ایران گفتگو است.

جیانگ یو در ادامه افزود: چین از تلاشهای آژانس حمایت می کند و اخیرا این کشور و روسیه پیشنهادهایی را درباره حل موضوع هسته ای ایران به آمانو تسلیم کرده اند. پیشنهاد چین به آمانو بر چند محور استوار است که شامل درخواست برای بی طرفی آژانس، هدفمند بودن، مستدل بودن و مستقل بودن گزارش این سازمان درباره ایران است.

وی تاکید کرد: آژانس فقط بر اساس حقایق و به صورت کاملا حرفه ای باید برای حل موضوع هسته ای ایران عمل و گزارش تهیه کند.
کد مطلب 1445934

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها