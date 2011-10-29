تنها راه حل برنامه هسته ای ایران گفتگو است/ محورهای پیشنهاد پکن به آژانس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، خانم "جیانگ یو" در این سخنان گفت: تنها راه حل موجود برای حل موضوع هسته ای ایران گفتگو است.

جیانگ یو در ادامه افزود: چین از تلاشهای آژانس حمایت می کند و اخیرا این کشور و روسیه پیشنهادهایی را درباره حل موضوع هسته ای ایران به آمانو تسلیم کرده اند. پیشنهاد چین به آمانو بر چند محور استوار است که شامل درخواست برای بی طرفی آژانس، هدفمند بودن، مستدل بودن و مستقل بودن گزارش این سازمان درباره ایران است.

وی تاکید کرد: آژانس فقط بر اساس حقایق و به صورت کاملا حرفه ای باید برای حل موضوع هسته ای ایران عمل و گزارش تهیه کند.