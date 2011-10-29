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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۰۷

ملاباشی در گفتگو با مهر:

آخرین وضعیت سازمان تازه تاسیس دانشجویان/ تعامل با دانشجو را افزایش می‌دهیم

آخرین وضعیت سازمان تازه تاسیس دانشجویان/ تعامل با دانشجو را افزایش می‌دهیم

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم با اشاره به آخرین وضعیت این سازمان تازه تاسیس گفت: در حال حاضر به دنبال تامین الزامات سازمان امور دانشجویان هستیم و هر زمان سازمان در جای خود مستقر شد اعلام می کنیم.

محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت سازمان امور دانشجویان، گفت: قرار است سازمان امور دانشجویان در خیابان فرصت مستقر شود اما هر زمان که مستقر شد اعلام وجود می کنیم و هم اکنون به دنبال تامین الزامات این سازمان هستیم.

وی اضافه کرد: ابلاغ حکم سازمان امور دانشجویان یعنی ساختمان کجا باشد، علاوه بر این باید بودجه سازمان جدا و پرسنلی که کارهای خدماتی را پیش از این برای ما انجام می دادند تامین شوند.

رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم درباره هدف از تشکیل این سازمان، تاکید کرد: سازمان امور دانشجویان به علت یکپارچگی خدمات دانشجویی به وجود آمده و در صدد است تعاملش با خواسته های دانشجویان افزایش یابد.

ملاباشی تاکید کرد: سازمانها و دستگاههای دست اندرکار که برای این امر تصمیم می گیرند با تشکیل سازمان امور دانشجویان منسجم تر می توانند اقدام کنند و به خواسته ها بهتر جواب می دهند.

به گزارش مهر، سه معاونت مالی، اداری و مدیریت منابع، امور دانشجویان خارج و امور دانشجویان داخل وارد سازمان امور دانشجویان شده اند.

همچنین، دستگاههایی که در این سازمان همکاری دارند صندوق رفاه دانشجویان، پژوهشگاه تربیت بدنی و فدراسیون ورزشی دانشجویان کشور هستند.

کد مطلب 1445935

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