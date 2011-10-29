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۷ آبان ۱۳۹۰، ۱۰:۴۰

نعمتی:

3 دفتر پیشخوان خدمات حمل و نقل در گلستان فعال شد

3 دفتر پیشخوان خدمات حمل و نقل در گلستان فعال شد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون اداری مالی و برنامه ریزی اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: در راستای اجرای ماده 1 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصوبه ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سه دفتر پیشخوان خدمات حمل و نقل در استان رسما فعالیت خود را آغاز کردند.

احمد نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با هدف کاهش تصدی گری دولت و فعالیت بیشتر بخش خصوصی در ارائه خدمات به مردم و همچنین تحقق مواد مرتبط در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری 3 دفتر پیشخوان خدمات حمل و نقل با تصدی گری دفاتر خدمات فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سه نقطه کارشناسی شده از استان در شهرهای کلاله، گنبد کاووس و بندرترکمن با دریافت مجوز از اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان آغاز به کار کردند.

وی اظهار داشت: با راه اندازی این دفاتر تصدی اموری از قبیل صدور، تمدید، تعویض و المثنی کارت هوشمند رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای به بخش خصوصی واگذار شده و این امر علاوه بر کاهش ترافیک و تردد ، موجب در دسترس تر قرار گرفتن  خدمات دولت برای مردم شده و تمرکز کارکنان برای انجام فعالیت های نظارتی و زیر ساختی در ادارات می شود.

نعمتی گفت: در استان گلستان قریب به 150 شرکت حمل و نقل کالا، مسافر، بین المللی و بیش از 14 هزار راننده در حال فعالیت بوده و ارائه خدمات می کنند.
کد مطلب 1445936

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