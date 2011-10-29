آماده باش 10 هزار نیروی خدمات شهری در معابر پایتخت

مجید قبادی فر در گفتگو با خبرنگارمهر با اشاره به بارندگیهای صبح امروز گفت: آبگرفتگی که در مسیر تردد خودروها ایجاد اختلال کند نداشته ایم و از شب گذشته اکیپهای شهرداری در تمامی نقاطی که دچار آبگرفتگی بودند حضور داشته و مشکلات را برطرف کردند و تمامی معابر در 5 صبح در حالت طبیعی بود.

وی ادامه داد: تمامی دریچه ها و انهار مورد بازبینی و لایروبی قرار گرفت و مشکلاتی که ناشی از زباله های خانگی بود برطرف شد.

قبادی فر با بیان اینکه شدت باران در 6 صبح بیش از ظرفیت انهار بود گفت: ممکن است در برخی از نقاط که بیش از ظرفیت انهار و کانالها آب جمع آوری شده باشد آب سر ریز شود اما این به معنی آبگرفتگی نیست و ما به نقاطی آب گرفته می گوییم که نتوانیم مشکل گرفتگی انهار را حل کنیم و مسیر بسته باشد و تردد در معابر را نیز دچار اختلال کند.

وی ادامه داد: افزایش ترافیک به دلیل کاهش سرعت خودروها در روزهای بارانی است و لغزندگی معابر و گزارشی از افزایش ترافیک به دلیل آبگرفتگی نداشته ایم.

قبادی فر با بیان اینکه هزار و 200 اکیپ لایروبی در نواحی شهر تهران مستقر هستند گفت: تمامی ایستگاههای آتش نشانی، 4 هزار و 500 نفر کارگر خدماتی در سطح نواحی و بیش از 5 هزار نفر نیروی رفع آبگرفتگی در نواحی در آماده باش کامل هستند.

وی با اشاره به اینکه 4 هزار و 500 نفر در 3 شیفت مشکلات آبگرفتگی در شهر را حل می کنند افزود: 200 دستگاه ماشین سنگین و 300 دستگاه ماشین سبک در سطح شهر فعال هستند و مشکلات احتمالی را رفع می کنند.

قبادی فر از شهروندان خواست در ریختن زباله در انهار و سطح خیابانها خودداری کنند زیرا علت بیشتر آبگرفتگیها زباله های خانگی است.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مشاهده آبگرفتگی در شهر اعلام می شود هیچگونه آبگرفتگی در پایتخت وجود ندارد گفت: انهار، حوضچه ها و کانالهای شهری ظرفیتهای خاصی دارند و ممکن است در زمانی که شدت باران در اوج است در مقطع زمانی 15 تا 20 دقیقه این آبها از کانالها و انهار بیرون بزند و دوباره به حالت روان خود باز می گردد اما مشکلی که مسیر را مسدود کند و ما نتوانیم مشکل را رفع کنیم، نداشته ایم.

قبادی فر خاطر نشان کرد: پیش از آغاز بارندگیها کمیته فنی معاونت خدمات شهری تمامی نقاطی که احتمال آبگرفتگی داشت را مورد بازبینی قرار داد و تمامی کانالها لایروبی شد.